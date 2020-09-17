"Сезон подходит к концу": что происходит на пляжах Одессы в сентябре

Много ли отдыхающих на местных пляжах во время бархатного сезона
Одесса - город, в котором можно бывать на море в любое время года. При это совсем необязательно купаться: можно просто прогуляться, дыша свежим морским воздухом и в прохладную погоду.
Во второй половине сентября бархатный сезон в Одессе уже подходит к концу. На пляжах - все меньше людей, хотя погода еще "держит" морскую воду теплой.
Бархатный сезон на Черном море и в самой Одессе обычно заканчивается в середине сентября, говорит РБК-Украина специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.
"В этом году лето "продлилось" хорошей погодой и в первом месяце осени. Несмотря на это, море уже не такое теплое, и все меньше отдыхающих готовы несколько часов провести на довольно прохладном пляже", - поясняет она.
Много ли людей на пляжах Одессы
Журналисты одесского издания Vgorode решили узнать, сколько людей отдыхает на пляжах города в середине сентября.
По словам журналистов, на популярном пляже "Ланжерон" уже не так много людей, как было в разгар сезона. Еще неделю назад здесь было множество отдыхающих. При этом на парковке у популярного пляжа все же много автомобилей.
"А вот куда исчезают люди, которые припарковали свои авто, не совсем понятно", - отмечают в издании, имея в виду то, что на пляжах множества людей явно нет.
По наблюдениям журналистов, в море купались менее половины их тех, кто находился на пляже. Также люди предпочитают посидеть на пирсе неподалеку.
При этом на пляже "Ланжерон" все еще продолжают работать фонтаны.
На той части пляжа, где много песка, все еще можно встретить немало отдыхающих. В то же время среди них совсем не наблюдается спрос на шезлонги, отмечают в издании.
А вот практически все местные кафе и далее активно работают.
"Практически вся линия побережья пуста"
Также журналисты побывали на еще одном пляже города - в "Отраде". По их словам, здесь отдыхающих еще меньше.
"На пляже "Отрада" дела обстоят в разы хуже, чем на "Ланжероне". Практически вся линия побережья пуста", - отмечают в публикации.
В то же время на этом пляже немало тех, кому интересны спортивные активности. Например, пляжный волейбол.
Напомним, ранее сообщалось, что недавно начали пустеть пляжи популярного украинского курорта.
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