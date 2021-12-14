Сертификата будет недостаточно. В ЕС хотят ужесточить правила для вакцинированных и переболевших туристов

Перед поездкой в Европу придется проверяться на COVID

Сертификат вакцинации для путешествий скоро может перестать быть "пропуском" для туристов в большинстве европейских стран. В ЕС могут ввести обязательные тесты на COVID-19 для разрешения въезда всем путешественникам на территорию их стран.

Такую меру на днях обсуждали министры здравоохранения государств-членов ЕС, сообщает Schengenvisainfo. Введение дополнительных тестов перед пересечением границы поможет предотвратить дальнейшее распространение штамма "Омикрон" на территории Европы, а также остановить рост общего числа случаев COVID.

Какие страны ЕС "голосуют" за тесты и карантин

Требование отрицательных результатов тестов для вакцинированных туристов должно стать обязательным для поездок во все страны ЕС – на такой позиции больше всего настаивал министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге.

"Кроме того, те, кто не вакцинированы или не выздоровели, также должны быть помещены в карантин", - передало Reuters слова министра де Йонге во время встречи.

Фото: Тесты при въезде уже требуют у туристов в Нидерландах (unsplash.com/robbert-esser)

В Нидерландах такие правила уже действуют. Негативный тест на COVID-19 перед приездом должны сдавать все лица от 12 лет и старше, которые путешествуют в странах вне ЕС/Шенгенской зоны или из зоны риска внутри ЕС. Впрочем, требования не касаются вакцинированных и выздоровевших туристов, путешествующих в пределах Европейского Союза.

Французская сторона предложила ввести обязательное тестирование не только для всех туристов из третьих стран, но и для граждан стран ЕС. Отмечается, что такое предложение не нашло поддержки у других коллег.

Франция также входит в число стран, при поездке в которые тестирование на COVID-19 для путешественников из третьих стран обязательно. Эта мера была введена 4 декабря для всех туристов старше 12 лет, которые прибывают из стран, не входящих в ЕС. ПЦР-тест необходимо сдать за 48 часов до прибытия во Францию.

Такой подход Франции был раскритикован Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) за то, что ограничения противоречат подходу ЕС по сохранению возможности путешествий.

Фото: Во Франции предложили ввести тесты и для туристов из ЕС (unsplash.com/grillot-edouard)

Впрочем, обязательное тестирование ввели и другие страны ЕС и Шенгенской зоны в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Например, с 5 декабря Ирландия также запрашивает отрицательные результаты теста на COVID-19 у всех прибывающих путешественников.

Вакцинированные и выздоровевшие туристы могут въезжать в страну с негативным ПЦР-тестом за 72 часа до прибытия или с тестом на антиген – за 48 часов. Условия въезда для невакцинированных более жесткие – только ПЦР-тест или 10 дней карантина.

Странам скоро придется снимать ограничения из-за "Омикрона"

Новые ограничения на поездки в Европе, которые стали применять из-за штамма коронавируса, вызвали критику многих международных организаций, связанных с путешествиями.

Например, в ВОЗ призвали правительства найти альтернативные способы борьбы с коронавирусом вместо введения ограничений.

"Общие запреты на поездки не предотвратят международного распространения и ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию", - говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, все страны должны обновлять меры с изменением эпидемиологической ситуации на других территориях.

Фото: Праздничная атмосфера во Франции (unsplash.com/cyril-gervais)

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала правительства стран мира последовать призыву ВОЗ и отменить запреты на путешествия.

"После почти двух лет ​​мы много знаем о вирусе и невозможности контролировать его распространение с помощью ограничений на поездки. Но открытие варианта "Омикрон" вызвало мгновенную амнезию у правительств, которые ввели ограничения в полном противоречии с рекомендациями ВОЗ", - отметил в этой связи генеральный директор IATA Уилли Уолш.

Ассоциация также призвала правительства пересмотреть все меры, введенные против распространения вируса.

С момента появления штамма "Омикрон" страны начали ужесточать контроль, который затрагивает преимущественно невакцинированных туристов и людей, путешествующих из зон повышенного риска.

Согласно недавнему отчету Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в общей сложности в 21 стране Европейского Союза и Европейской экономической зоны было зарегистрировано почти 337 случаев заражения штаммом "Омикрон".

Самый высокий уровень заражения новым штаммом зарегистрирован в Дании - 83 случая. В Португалии обнаружили 37 случаев, в Нидерландах -36 случаев в, во Франции - 32 случая и в Норвегии - 29 случаев.

В ECDC ранее подчеркивали, что, вероятно, в ближайшие недели эффективность ограничений для туристов значительно снизится, и территориям следует подготовиться к быстрому и взвешенному смягчению этих мер.

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