ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лише сертифікат або тест. У Вірменії запроваджують нові карантинні обмеження

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 15:14
Лише сертифікат або тест. У Вірменії запроваджують нові карантинні обмеження Фото: Єреван, Вірменія (unsplash.com/gor-davtyan)
Автор: Євгенія Тугушева

Правила набудуть чинності з 22 січня 2022 року

З 22 січня 2022 року у Вірменії почнуть діяти нові обмеження, пише News.am.

Відповідно до нових обмежень, відвідування громадських місць (включаючи готелі, спортивні зали, бібліотеки, музеї, театри, кінотеатри та інші культурні заходи) дозволено лише з сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом на COVID-19 або довідкою про одужання від коронавірусу.

Однак у деяких випадках вищезазначена вимога не поширюється на осіб віком до 18 років, вагітних жінок, осіб, які мають документально підтверджені протипоказання, а також раніше заражені COVID.

Лише сертифікат або тест. У Вірменії запроваджують нові карантинні обмеження

Фото: Нові карантинні обмеження набудуть чинності з 22 січня 2022 (unsplash.com/gev-avetisyan)

Зазначається, що представники промисловості не дуже підтримують ідею влади. Вони впевнені, що це вплине на відвідуваність місць і, можливо, змусить деяких закритися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Європі пасажирам компенсуватимуть перенесення авіарейсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олександра Панамарчук
Казкова країна у центрі Європи. 7 причин поїхати на лижі в князівство Андорра
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору