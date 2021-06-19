"Семь чудес Ровенщины": историческая узкоколейка на Полесье, которая может скоро исчезнуть

В Украине на сегодняшний день сохранилось несколько исторических узкоколеек, которые потенциально могли бы быть интересны туристам. Ранее мы уже публиковали статьи о том, удастся ли сохранить уникальный объект - детскую железную дорогу в Ужгороде и чем интересна туристам Боржавская узкоколейка на Закарпатье.

106 километров этой узкоколейки протянулись между станцией Антоновка и Заречное в Ровенской области. Эта дорога еще уникальна тем, что проходит по болотистой местности Полесья. К некоторым населенным пунктам, кроме узкоколейки, вообще нет нормальных дорог.

Как появилась узкоколейка Антоновка-Заречное

История этой железной дороги началась в конце 19 века, когда возникла необходимость доставки леса с заготовительных участков. Дорога была открыта примерно в 1895 году, но точная дата ее основания неизвестна.

Фото: Линия на карте Украины (uk.wikipedia.org)

Дорога использовалась до начала Второй мировой войны. Во время военных действий пути местами были повреждены или разобраны. После восстановления железнодорожная линия также использовалась для доставки древесины и других грузов.

В регионе работали промышленные предприятия, которые отправляли по узкоколейке свою продукцию. В том числе - на станцию Антоновка, где находился перевалочный пункт с узкой колеи на широкую.

Напомню, что Антоновка находится на линии "Ковель-Сарны", где проложены пути стандарта 1520 мм. Сегодня здесь курсирует одна пара пригородного поезда и по определенным дням ходит поезд "Львов-Бахмут".

Узкоколейка Антоновка-Заречное, можно сказать, стала культовой из-за большого внимания со стороны почитателей железнодорожного транспорта и туристов. Каждый год сюда регулярно приезжали группы энтузиастов не только со всей Украины, но и из-за рубежа.

Фото: Узкоколейный пассажирский поезд из вагонов ПВ40 с тепловозом ТУ2-062 в голове следует по маршруту (uk.wikipedia.org)

Движение поездов по маршруту закрыли

Узкоколейка получила признание в разных публичных и медийных акциях, была внесена в мультимедийный проект "Семь чудес Ровенщины". В 2010 году с размахом отпраздновали 115-ю годовщину со дня открытия дороги.

Однако широкая известность и негласный статус исторического объекта не помогли узкоколейке сохранить регулярное пассажирское сообщение. В марте 2020 года после объявления жесткого карантина движение пригородных поездов по маршруту Антоновка-Заречное закрыли.

Фото: Узкоколейка Антоновка-Заречное (uk.wikipedia.org)

Энтузиасты-любители организовали специальный тур

Эта блокада продолжается и сейчас. Но в один из майских дней энтузиасты и фанаты железнодорожной тематики приняли участие в поездке, которую можно назвать разовой акцией.

Специальный тур на поезде состоялся благодаря общественной организации "Коростивська узкоколейка" и ее руководителю Дмитрию Бабарике. В назначенное время участники тура начали собираться еще с самого раннего утра возле депо в селе Антоновка. Пока все дружно рассматривали старые вагоны и платформы, из ворот гаража появился тепловоз ТУ7.

Начались маневры и подготовка подвижного состава к специальному рейсу. Для поездки заказали два пассажирских вагона ПВ-40 и одну платформу. Пока с одного пути на другой локомотивом перегоняли вагоны, пользуясь случаем вместе с остальными гостями, мы заглянули на запасной путь, где стоял снегочист. Тоже довольно уникальная штука. Несмотря на свой почтенный возраст, она находится в рабочем состоянии.

Фото: Вокзал станции (uk.wikipedia.org)

К сожалению, во время подготовки тура не обошлось без неприятных моментов. Поскольку эту поездку согласовывали заранее с железной дорогой и четко определили состав поезда, в том числе и локомотив, оказалось, что тепловоз ТУ2 не готов к выходу в рейс. Также была прицеплена платформа, у которой почти не было бортов.

Пришлось ждать целый час, пока заменят локомотив. Тепловоз ТУ2-063, который упорно ждали участники тура, построен в 1956 году на Калужском машиностроительном заводе. До 1971 года эксплуатировался на Забайкалье, а после был отправлен в Антоновку Ровенской области и приписан к ТЧ-1 станции Ковель.

Когда поезд был готов к отправлению, все гости заняли места в вагонах и через минуту наблюдали в окнах проплывающие мимо сельские дома, дворы, заборы, а уже через пять минут пейзаж сменился густым лесом и полями.

Фото: Станция Белая, входной семафор (uk.wikipedia.org)

Конечной точкой маршрута выбрали станцию Белую. Это было оптимальное решение, поскольку на всю дорогу туда и обратно необходимо было потратить 8 часов. А если ехать до Заречного, то такой тур занял бы намного больше времени.

Конечно, по пути мы сделали не одну остановку для так называемых фотостопов. Все выходили из вагонов и, пройдя несколько сотен метров, ждали пока поезд проедет мимо, чтобы сделать фотоснимки или запечатлеть рычащий локомотив с вагонами на видео.

Видео: 125-летняя узкоколейка Антоновка-Заречное (youtube.com/Железные Магистрали)

Была также остановка на станции Владимирец, где до сих пор сохранилось деревянное здание вокзала, и можно было поближе рассмотреть систему семафорного регулирования движения, которая до сих пор сохранилась на узкоколейке.

Напомню, что узкоколейка проложена по болотистой местности, также между водных каналов. Как известно, эта территория богата залежами янтаря, что привлекает нелегальных копателей.

Одна из таких "бригад" протянула через пути "рукава", по которым мотопомпой откачивалась вода. Увидев поезд, старатели спешно убрали свои снасти и спрятались возле насыпи, чтобы не попасть в объективы фото и видеокамер.

Узкоколейку можно сохранить, если превратить ее в туристический объект

На станции Белая, которая являлась конечной точкой тура, поезд должен был сменить направление.

Для этого локомотив по смежным путям обогнал состав, отцепил платформу и переставил в противоположный конец поезда. Посмотреть на поезд, который приехал сюда первый раз на протяжении года, также пришли местные жители.

Фото: Вид с подножки вагона узкоколейного поезда на тепловоз ТУ2-062 (uk.wikipedia.org)

Кстати, пока мы ехали по маршруту, то встречали удивленные взгляды людей, которые уже давно ждут возобновления движения пригородных поездов по узкоколейке.

Ранее местные власти обращались в "Укрзализныцю" с просьбой возобновить регулярное движение поездов. Однако ответы ведомства сводились к тому, что пригородные перевозки являются убыточными.

Единственный вариант сохранить узкоколейку в рабочем состоянии – это превращение дороги в туристическую локацию. Как показывает опыт прошлых лет, сюда охотно будут приезжать туристы, чтобы полюбоваться природой и увидеть уникальную железнодорожную инфраструктуру, которая сохранилась в первозданном виде.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в городе Прилуки на Черниговщине.

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