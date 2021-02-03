Бюджетный Буковель: отдых на карпатском курорте существенно подешевел в феврале

Фото: Отдых в Буковеле (booking.com)

Отели начинают сезон скидок

Отдых на горнолыжном курорте Буковель не теряет популярности среди украинцев, несмотря на окончание зимних каникул и локдауна. На ближайшие две недели 80 процентов жилья на курорте уже забронировано, хотя сезонные скидки уже появились.

Хотя "высокий сезон" уже позади, в этом году из-за закрытых границ курорты в Карпатах не страдают от недостатка туристов. Сезон катания на лыжах продолжается благодаря снежной погоде, а отели формируют динамичную стоимость проживания.

Мы проверили, на какие цены стоить рассчитывать туристам, которые решат отдохнуть на курорте в ближайшие выходные – 6-7 февраля.

Подаем цены за суточное проживание в гостиницах на двух человек согласно данным системы бронирования жилья booking.com.

Отели рядом с подъемниками

Апарт-отель HVOYA 3* имеет прямой доступ к лыжным склонам горнолыжного подъемника Буковель 7. Гостям предлагают поселиться в апартаментах с собственным балконом. Из удобств - гостиная зона, ванная или душ, звукоизоляция. На размещение в этом отеле в феврале предлагают скидки.

Апартаменты "делюкс" стоят 4792 гривен (вместо 5635 гривен) за ночь с завтраком.

Фото: Отель на склоне в Буковеле (booking.com)

Отель Amstelski 4* в Буковеле расположен в 100 м от подъемника №2 и в 200 м от подъемника №5. Подъемник №7 находится в 200 м. К услугам гостей - помещение для хранения лыж и бар. Также - доставка еды и напитков в номер.

Двухместный номер с 1 кроватью в номере со звукоизоляцией, ванной и кондиционером стоит 3150 гривен за ночь.

Спа-отель Chevalier 4* с видом на горы расположен в 100 метрах от горнолыжного подъемника Витяг №5. Горнолыжные подъемники Вытяг 2 и Вытяг R2 находятся в 200 метрах от отеля. Гости могут бесплатно посещать оздоровительный и спа-центр. При желании можно устроить пикник на свежем воздухе - предоставляются принадлежности для барбекю.

Двухместный номер "делюкс" с балконом и доступом в спа-центр стоит 4900 гривен за ночь с завтраком.

Radisson Blu Bukovel 5* расположен рядом с горнолыжным подъемником №7. К услугам гостей спа-центр, крытый бассейн, сауна и тренажерный зал. В номерах есть ванные комнаты и балконы с видом на горы.

Двухместный номер "премиум" с балконом, ванной и звукоизоляцией стоит 9134 гривен с завтраком.

Фото: Некоторые отели в Буковеле размещены прямо возле подъемников (booking.com)

Где остановиться дешевле

В Буковеле есть и приемлемые по цене варианты жилья, где можно разместиться в комфортных условиях. Сэкономить во время отдыха в горах можно, отыскав жилье в менее туристических и не таких "раскрученных" местах, рассказала РБК-Украина заместитель управляющего одной из гостиниц в Карпатах Светлана Зинченко.

"Если для вас принципиально поехать именно в Буковель, можно поселиться в соседних с ним населенных пунктах. В пик сезона проблем с трансфером не будет", - подсказала выход специалист.

Впрочем, на расстоянии от 1 км от подъемников можно найти недорогое жилье и в Буковеле. По данным booking.com, стоимость проживания на 6-7 февраля начинается от 680 гривен за ночь.

Например, отель "Вилла "Милена" 3* находится в 2 км от горнолыжного курорта Буковель и в 30 м от реки Прут. Все номера располагают балконом, некоторые также ванной комнатой. На территории отеля взять напрокат лыжное снаряжение, принадлежности для барбекю. В отеле есть сауна, бассейн и обеденная зона, где готовят украинские блюда.

Номер полулюкс с большой кроватью стоит 1259 гривен за ночь. Завтрак можно отдельно заказать за 80 грн.

Фото: Отдых на курорте ценят за панорамные виды (booking.com)

В отеле Gold Palace предлагают номера с ванной и видом на горы. Сейчас в отеле действуют скидки: стандартный двухместный номер с одной кроватью или двумя отдельными кроватями можно забронировать за 1 904 гривен вместо 2382 гривен. В эту цену включен и завтрак.

Отель Charda с рестораном украинской кухни и пунктом проката лыжного снаряжения расположен в центре поселка Поляница, в двух километрах от Буковеля.

Двухместный номер эконом-класса с двумя отдельными кроватями и общей ванной стоит 600 гривен за ночь. Стандартный номер – 800-1000 гривен, а номер формата "полулюкс" - за 1300 гривен в сутки.

Напомним, мы писали, что на горном курорте возле Анталии начался сезон катания.

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