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С сегодняшнего дня без тестов: в Британии значительно упростили правила для туристов

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Пятница 11 февраля 2022 11:13
С сегодняшнего дня без тестов: в Британии значительно упростили правила для туристов Фото: Британия упрощает въезд (unsplash.com/marcin-nowak)
Автор: Евгения Тугушева

Новое правило вступает в силу 11 февраля 2022 года

Правительство Британии приняло решение об упрощении правил поездок в страну, которое вступает в силу сегодня, 11 февраля 2022 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Теперь полностью вакцинированным путешественникам, прибывающим в Британию, больше не нужно проходить тесты на COVID-19.

Полностью вакцинированные путешественники должны заполнить Passenger Locator Form, подтвердив свой статус вакцинации, историю путешествий и указать контактные данные.

Тем, кто не отвечает критериям завершения полного цикла вакцинации, должны пройти тест перед отъездом за два дня до отъезда в Британию и сдать еще один тест не позднее второго дня пребывания в стране.

Этим пассажирам не нужно будет самоизолироваться по прибытии. Самоизоляция требуется только в случае положительного результата теста.

С сегодняшнего дня без тестов: в Британии значительно упростили правила для туристов

Фото: Вакцинированным путешественникам, прибывающим в Британию, больше не нужно проходить тесты на COVID-19 (unsplash.com/jay-wennington)

Отмечается, что смягчение требований связано с успехом развертывания вакцинации (в частности, бустерной) в Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее анонсировал, что намерен отменить юридическое обязательство людей самоизолироваться, даже если они получат положительный результат теста на COVID-19.

Напомним, ранее власти Чехии отменили карантинные ограничения для туристов.

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