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Від сьогодні без тестів: у Британії значно спростили правила для туристів

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П'ятниця 11 лютого 2022 11:13
Від сьогодні без тестів: у Британії значно спростили правила для туристів Фото: Британія спрощує в'їзд (unsplash.com/marcin-nowak)
Автор: Євгенія Тугушева

Нове правило набуває чинності 11 лютого 2022 року

Уряд Британії ухвалив рішення про спрощення правил поїздок до країни, яке набуває чинності сьогодні, 11 лютого 2022 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Відтепер повністю вакцинованим мандрівникам, які прибувають до Британії, більше не потрібно проходити тести на COVID-19.

Повністю вакциновані мандрівники мають заповнити Passenger Locator Form, підтвердивши свій статус вакцинації, історію подорожей та вказати контактні дані.

Тим, хто не відповідає критеріям завершення повного циклу вакцинації, мають пройти тест перед від'їздом за два дні до від'їзду до Британії та здати ще один тест не пізніше ніж на другий день перебування в країні.

Цим пасажирам не потрібно буде самоізолюватися після прибуття. Самоізоляція потрібна лише у разі позитивного результату тесту.

Від сьогодні без тестів: у Британії значно спростили правила для туристівФото: Вакцинованим мандрівникам, які прибувають до Британії, більше не потрібно проходити тести на COVID-19 (unsplash.com/jay-wennington)

Відзначається, що пом’якшення вимог пов'язане з успіхом розгортання вакцинації (зокрема, бустерної) у Великій Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше анонсував, що має намір скасувати юридичне зобов'язання людей самоізолюватися, навіть якщо вони отримають позитивний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, раніше влада Чехії скасувала карантинні обмеження для туристів.

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