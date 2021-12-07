Санта-Клаус без гостей. Смогут ли туристы посетить зимнюю Финляндию в этом году

Резиденция Санты в Лапландии может остаться без туристов из-за штамма"Омикрон"
В этом году в Лапландии Санта-Клаус может остаться без туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что посещение резиденции в Лапландии возможно только для туристов с полным курсом вакцинации. То есть те, кто получил две дозы прививки, могут спокойно планировать отдых в стране.
Фото: Упряжка оленей в резиденции Санта-Клауса в Лапландии, Финляндия (unsplash.com/66-north)
В 2021 году ряд стран вводят туристические ограничения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует лицам от 60 лет воздержаться от путешествий.
В декабре 2019 года до пандемии Лапландию посетили более 60 тысяч посетителей. В прошлом году резиденции Санта-Клауса посетили около 10 тысяч, а убытки из-за этого составили 1,7 миллиона евро.
Сейчас въезд в Финляндию запрещен для туристов, которые в течение последних двух недель посещали африканские страны, даже при наличии прививок. Впрочем, запретят ли въезд украинцам, пока неизвестно.
Сейчас финской стороной признаются бумажные международные свидетельства о вакцинации, которые выдаются в Украине, и следующие вакцины:
Без подтверждения полного курса вакцинации необходимо предоставить один из следующих документов:
Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию бесплатно для всех путешественников. Записаться на тест можно на сайте.
Напомним, ранее мы писали, что среди украинцев растет спрос на зимний отдых в Турции.