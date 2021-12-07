Санта-Клаус без гостей. Смогут ли туристы посетить зимнюю Финляндию в этом году

В этом году в Лапландии Санта-Клаус может остаться без туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что посещение резиденции в Лапландии возможно только для туристов с полным курсом вакцинации. То есть те, кто получил две дозы прививки, могут спокойно планировать отдых в стране.

Фото: Упряжка оленей в резиденции Санта-Клауса в Лапландии, Финляндия (unsplash.com/66-north)

В 2021 году ряд стран вводят туристические ограничения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует лицам от 60 лет воздержаться от путешествий.

Фото: Резиденция Санта-Клауса в Лапландии, Финляндия (VisitRovaniemi.fi/ facebook.com)

В декабре 2019 года до пандемии Лапландию посетили более 60 тысяч посетителей. В прошлом году резиденции Санта-Клауса посетили около 10 тысяч, а убытки из-за этого составили 1,7 миллиона евро.

Сейчас въезд в Финляндию запрещен для туристов, которые в течение последних двух недель посещали африканские страны, даже при наличии прививок. Впрочем, запретят ли въезд украинцам, пока неизвестно.

Какие условия въезда в Финляндию из Украины сегодня

Сейчас финской стороной признаются бумажные международные свидетельства о вакцинации, которые выдаются в Украине, и следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

COVID-19 vaccine Spikevax (ранее Moderna);

Vaxzevria (ранее COVID-19 Vaccine AstraZeneca) COVID-19 Vaccine;

Janssen (Johnson & Johnson);

BIBP/Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

Без подтверждения полного курса вакцинации необходимо предоставить один из следующих документов:

сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, которая признается Финляндией. При этом обязательно прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия; сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделан в Украине не позднее 72 часов до пересечения границы. Понадобится повторный ПЦР-тест через 72 часа; без наличия указанных выше документов или при наличии справки о перенесенном COVID, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроля. Через 72 часа после прибытия в Финляндию тест нужно будет повторить.

Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию бесплатно для всех путешественников. Записаться на тест можно на сайте.

Напомним, ранее мы писали, что среди украинцев растет спрос на зимний отдых в Турции.