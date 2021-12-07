Санта-Клаус без гостей. Смогут ли туристы посетить зимнюю Финляндию в этом году
Резиденция Санты в Лапландии может остаться без туристов из-за штамма"Омикрон"
В этом году в Лапландии Санта-Клаус может остаться без туристов из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что посещение резиденции в Лапландии возможно только для туристов с полным курсом вакцинации. То есть те, кто получил две дозы прививки, могут спокойно планировать отдых в стране.
Фото: Упряжка оленей в резиденции Санта-Клауса в Лапландии, Финляндия (unsplash.com/66-north)
В 2021 году ряд стран вводят туристические ограничения. Всемирная организация здравоохранения рекомендует лицам от 60 лет воздержаться от путешествий.
Фото: Резиденция Санта-Клауса в Лапландии, Финляндия (VisitRovaniemi.fi/ facebook.com)
В декабре 2019 года до пандемии Лапландию посетили более 60 тысяч посетителей. В прошлом году резиденции Санта-Клауса посетили около 10 тысяч, а убытки из-за этого составили 1,7 миллиона евро.
Сейчас въезд в Финляндию запрещен для туристов, которые в течение последних двух недель посещали африканские страны, даже при наличии прививок. Впрочем, запретят ли въезд украинцам, пока неизвестно.
Какие условия въезда в Финляндию из Украины сегодня
Сейчас финской стороной признаются бумажные международные свидетельства о вакцинации, которые выдаются в Украине, и следующие вакцины:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech);
- COVID-19 vaccine Spikevax (ранее Moderna);
- Vaxzevria (ранее COVID-19 Vaccine AstraZeneca) COVID-19 Vaccine;
- Janssen (Johnson & Johnson);
- BIBP/Sinopharm;
- COVISHIELD;
- CoronaVac.
Без подтверждения полного курса вакцинации необходимо предоставить один из следующих документов:
- сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины, которая признается Финляндией. При этом обязательно прохождение ПЦР-теста через 72 часа после прибытия;
- сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделан в Украине не позднее 72 часов до пересечения границы. Понадобится повторный ПЦР-тест через 72 часа;
- без наличия указанных выше документов или при наличии справки о перенесенном COVID, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроля. Через 72 часа после прибытия в Финляндию тест нужно будет повторить.
Прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию бесплатно для всех путешественников. Записаться на тест можно на сайте.
Напомним, ранее мы писали, что среди украинцев растет спрос на зимний отдых в Турции.