Самый высокий уровень с сентября. Туризм в Европе показал быстрое восстановление 

Европейский совет по путешествиям прогнозирует постепенный рост туризма в странах ЕС, пишет SchengenVisaInfo.com.

Туристы чаще бронируют отели для путешествий в Европу.

По словам Эдуардо Сантандера, генерального директора и исполнительного директора ETC, интерес потребителей к проживанию в отелях или на курортах подскочил на 13 процентов, достигнув самого высокого уровня с сентября 2020 года.

Кроме того, 25 процентов отдают предпочтение независимым отелям. В Европе на 10,5 процентов увеличился спрос на проживание в гостиницах в апреле, мае и юне.

"В течение 2021 года в Европе краткосрочная аренда восстановились до (всего 33%) от уровня 2019 года и теперь уступают Северной Америке, что делает ее вторым регионом с точки зрения восстановления региона в мире", - сказал Сантандер.

Кроме того, по результатам ежеквартального отчета, которыми поделился генеральный директор ETC, более двух третей европейцев планировали совершить поездку в свои страны или за границу в течение последнего квартала 2021 года, включая последние три месяца года или в первые месяцы 2022 года.

Фото: Рост туризма в странах ЕС (unsplash.com/michał-parzuchowski)

Туристы планируют выезд за границу в Польшу (73 процента), Испанию (72 процента), Италию (68,3 процента), Нидерланды (68,2 процента) и Германию (67,5 процента).

В 2021 году эти показатели по Европе были низкими, поскольку более чем на половине рынков наблюдалось снижение до 74 процентов от допандемического уровня.

Кроме того, он отметил, что Греция была первой страной, которая открыла свою границу для туристов, что привело к значительному восстановлению туризма - в целом отели в Греции достигли пропускной способности всего на 19 процентов ниже, чем в 2019 году.

Несколько других европейских рынков сообщили об увеличении числа туристов, включая Хорватию, Черногорию, Люксембург и Монако.

"Хорватия смогла продлить свои выдающиеся результаты в межсезонье, приняв 1,9 миллиона туристов в сентябре", - сказал Сантандер.

Тем не менее в остальной Европе количество туристов, существенно сократилось, и Чехия находится в самом конце рейтинга. На эти перспективы роста путешествий в Чехию повлияли строгие ограничения COVID-19 в первой половине года.

В 2021 году также испытала сокращение числа прибывающих туристов Финляндия.

Напомним, ранее мы писали, что в странах ЕС призывают путешествовать на поездах вместо самолетов.