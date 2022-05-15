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Самый длинный подвесной мост в мире. Украинцы в Чехии могут посетить новую локацию

Фото: Sky Bridge 721 (wikipwdia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Sky Bridge 721 на курорте Долни Морава открылся спустя два года строительства

Украинцы, которые временно уехали Чехию, смогут посетить еще одну достопримечательность.

На курорте Долни Морава на северо-востоке Чешской Республики открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Локацию наконец разрешили посещать, завершив долгий процесс строительства.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN TRAVEL.

Строящийся в течение последних двух лет мост длиной 721 метр, получивший название Sky Bridge 721, официально открылся 13 мая.

Прогулка от одной горы к другой, высоко над землей посреди широкой долины, зияющей внизу - развлечение не для слабонервных. Но любители острых ощущений и любители инфраструктуры стекаются сюда уже массово.

Австрийский блогер Виктория Феллнер посетила Sky Bridge 721 в начале этой недели. Она сказала CNN Travel, что первый шаг на мосту вызвал у нее страх. Но дальше она уже любовалась окружающим пейзажем.

Фото: Строящийся в течение последних двух лет мост длиной 721 метр получил название Sky Bridge 721 (wikipwdia.org)

"Я боялась, что подвесной мост будет сильно трястись, но это было не так уж и плохо. Вид действительно впечатляет, и сквозь решетку даже виден лес внизу! К счастью, я не боюсь высоты", — поделилась Феллнер.

Sky Bridge 721, подвешенный на тросах, располагается на высоте 95 метров над дном долины и простирается на высоте от 1110 до 1116 метров над уровнем моря.

До моста можно добраться по канатной дороге, и пройтись по нему можно в один конец. Выйдя с дорожки с другой стороны, посетители могут пройти по мощеной лесной тропе, вдоль которой выложены таблички с деталями об истории Чехии. Также здесь можно пройти игру в виртуальной реальности.

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