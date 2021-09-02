Самые большие в истории страны: авиафлот Украины пополнится беспрецедентно крупными самолетами

В Украине появятся самые большие в истории страны самолеты – два дальнемагистральных широкофюзеляжных Boeing 777-300. Авиалайнеры к концу года завезет авиакомпания МАУ, сообщает avianews.com.

Подробности пополнения флота страны сообщил изданию исполнительный директор туроператора "Компас" Дмитрий Гудзий. Коммерческие рейсы эта компания будет осуществлять совместно с авиакомпанией.

Он уточнил, что проект находится на финальной стадии подписаний договора с МАУ об использовании этих самолетов. Одним из условий было наличие именно двух бортов на случай необходимости замены одного из них.

В чем особенность новых самолетов

Boeing 777-300 будет самым крупным в Украине самолетом во флоте страны среди тех, которые когда-либо совершали коммерческие рейсы.

Фото: Самолет МАУ в аэропорту "Борисполь" (РБК-Украина)

До этого самым большим самолетом в украинском флоте был Boeing 777-200ER – авиакомпания МАУ использовала три таких авиалайнера. На борту были салоны бизнес-класса, премиум-эконома и экономического класса. Самолеты могли перевозить 361 пассажира. Рейсы из Киева осуществлялись в Нью-Йорк, Торонто, Бангкок и Пекин. С 2020 года два борта авиакомпания вернула лизингодателю, третий - несправен с 2019 года.

Оба самолета большой вместимости, которые начнут летать из Украины, рассчитаны на перевозку 426 пассажиров в салонах трех классов: бизнес-класс на 12 и 14 мест, а также – эконом-класс на 400 пассажиров.

Куда можно будет полететь на крыльях Boeing 777-300

Отмечается, что на крыльях этих самолетов будут осуществляться чартерные рейсы на Мальдивы, Доминикану и в Мексику по заказу туроператора "Компас". Впрочем, в свободное время авиакомпания МАУ сможет задействовать их для собственных рейсов – к примеру, в США или Канаду.

Фото: Пример размещения мест в Боинг 777-300ER (wikipedia.org)

Первый чартерный рейс запланирован в Доминикану на 7 декабря, а частота вылетов по направлению - раз в 10 дней. Дополнительную чартерную цепочку в Доминикану запустят с 25 декабря.

Первый рейс в Канкун в Мексике на новом борту запланирован на 28 декабря – туристы будут летать на курорты с частотой раз в 10 дней.

Также с 29 декабря Boeing 777-300 от авиакомпании МАУ полетит с туристами на Мальдивы. Вторую цепочку с интервалом 10 дней запустят 2 января.

Между тем, третий такой самолет заявлен во флоте и у другой авиакомпании – Azur Air (по заказу туроператора "Anex Tour"), сообщает профильное издание Turprofi.com. По его инсайдерской информации, авиалайнер уже приобретен и сейчас завершается процедура оформления для отправки в Украину.

В этом самолете обещают другую компоновку мест: в салоне разместят 531 кресло (7 в бизнес-классе и 524 – в эконом-классе).

Фото: Самолет в аэропорту "Киев" (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Такие объемы просто не смогут загрузить. Допустим, будут летать они раз в неделю в Мексику или Доминикану с Мальдивами — а в остальное время? Лизинг Боинга-777-300 может стоить до миллиона долларов в месяц. Плюс подготовка дополнительного экипажа — кто все это оплатит?", – сомневается в загрузке новых бортов руководитель туристической компании "IT-Tour" Юрий Авдеев.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Boeing 777-300 от авиакомпании Azur Air также будет доставлять туристов в Канкун – с 25 декабря с частотой дважды в неделю.

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