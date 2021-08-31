Отпуск под пальмами: туры в популярные экзотические страны станут дешевле в новом сезоне

Туроператоры запускают прямые рейсы в Мексику и Доминикану

Популярные страны для экзотического отдыха зимой снова станут доступными для украинцев в новом сезоне. В Мексику и Доминикану запускаются прямые чартерные рейсы в декабре.

Спрос на эти дальние экзотические страны вырос на фоне закрытых границ из-за пандемии и благодаря прямым перелетам из Украины, отмечают эксперты туристического рынка.

А поскольку тому, что туроператоры запустят параллельные чартерные программы, туры значительно удешевятся, что позволит привлечь больше туристов, пишет профильное издание "Мастер тура".

Как можно будет полететь на экзотические курорты

Дальнемагистральные чартерные программы уже заявили два крупных украинских туроператора – в Канкун (Мексика) и Ла-Роману (Доминикана). Первые рейсы состоятся в декабре.

Фото: Курорт Канкун в Мексике (unsplash.com/gerson repreza)

Прямые перелеты без дозаправок будут осуществляться на крыльях МАУ (борт Boeing 777-300) по заказу туроператора "Компас". Первый рейс в Канкун стартует 28 декабря. Полететь можно будет раз в 10 дней – цепочка запланирована до 22 марта, сообщает издание.

В Ла-Роману можно будет полететь с 7 декабря, вторая частота добавится 30 числа. Рейсы в Доминикану запланированы не только на зиму, но и до конца мая.

Также чартерные рейсы в Канкун планирует запускать туроператор "Anex Tour Ukraine". На сайте компании указывается, что самолет авиакомпании "Azur Air Ukraine"Boeing 777-300 будет летать в Мексику с 25 декабря дважды в неделю – по средам и субботам. Завершить полетную программу планируется в конце марта.

Фото: Вид на пляж в Доминикане (unsplash.com/michelen studios)

В Доминикану чартерные рейсы этой компании доступны всю осень с частотой дважды в неделю (среда и суббота). В декабре в Ла-Роману, согласно расписанию рейсов на сайте компании, добавятся вылеты во вторник и пятницу.

Пакетные туры уже доступны для бронирования, а цены и отели можно посмотреть онлайн. Цены на путевки в Мексику без питания перед новым годом – от 99 тыс. гривен за двоих, в Доминикану – от 61 тыс. грн.

"Туристы запрашивают просчеты отелей"

Доминиканское направление уже давно "обкатано" туроператорами, чартерные в Ла-Роману и Пунта-Кану в прошлом году хорошо заполнялись туристами, отметил директор крупного туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Перспективы этого направления – позитивные. Также популярной может стать и Мексика благодаря прямому рейсу и простым правилам въезда. Там многие отели работают по системе "все включено", - сказал изданию эксперт.

Активный туристический сезон в Мексике и Доминикане начинается с октября, когда снижается жара, рассказывала ранее в комментарии РБК-Украина Гульнара Мамедова, директор туристической компании "Tour planet".

"Туристы очень ждут начала сезона и готовы лететь прямыми рейсами. Чартерные рейсы запускаются под активный сезон. Даже в те страны, где пока нет доступных чартеров, туристы активно запрашивают просчеты отелей", - рассказала руководитель турагентства.

Фото: Отель в Мексике (unsplash.com/aman)

В сентябре на туры по экзотическим направлениям действуют цены раннего бронирования и можно приобрести тур дешевле. Более доступным по цене, из опыта прошлого сезона, был отдых в Доминикане – в среднем, около 3 тысяч долларов за неделю вдвоем, отметила специалист.

"На более дальнее расстояние приходится лететь в Мексику – цены в прошлом сезоне были немного выше, чем в Доминикане", - уточнила она.

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