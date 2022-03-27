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Самолеты не взлетят. У авиакомпаний РФ начались проблемы с ремонтом двигателей

Фото: Самолет Ан-26 (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Закрывается завод, который "лечил" моторы Ан-24 и Ан-26

У российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей самолетов Ан-24 и Ан-26, которые летают в десяти регионах страны. Это связано с закрытием Ростовского завода гражданской авиации №412.

О последствиях закрытия производства TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на профильный сайт wing.com.ua.

На проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей из-за закрытия Ростовского завода властям пожаловались авиакомпании. В обращении гендиректора авиакомпании "ИрАэро" Юрия Лапина к главе Минпромторга Денису Мантурову, руководителю Росавиации Александру Нерадько и представителю президента в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву еще от 4 марта говорится:

"Это значит, что все воздушные суда типа Ан-24 и Ан-26, имеющиеся в авиакомпаниях России, максимум через пять-шесть месяцев остановятся".

Уже с 31 марта Ростовский завод перестанет ремонтировать моторы для Ан-24 и Ан-26, по данным источника на предприятии. Об этом проинформировали все авиакомпании, которые выполняют полеты на Ан-24 и Ан-26.

Фото: Самолет Ан-24 (wikipedia.org)

Отмечается, что все самолеты Ан-24/26 оснащены двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24 украинского производства. На Ростовском завод ежегодно ремонтировали около 60 моторов.

Отремонтировать двигатели АИ-24 в России теперь можно будет только на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области. Предприятие до 2013 года принадлежало Минобороны, потом – дочернему предприятию Ростеха - Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Предприятие в Арамиле просто не сможет выполнять такие объемы ремонта, оно ремонтирует очень долго и очень малое количество двигателей. И еще загружено оборонными заказами, гражданские моторы принимаются по остаточному принципу", – говорится в письме.

К слову, в конце февраля ЕС ввел санкции против страны-агрессора и запретил поставки на ее рынок иностранной авиатехники и обслуживание.

Напомним, мы писали, что США наложили новые санкции на самолеты РФ.

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