Самолеты полностью заполнены: где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции

Отдых в Черногории, Албании и Хорватии в июле становится хорошей альтернативой заметно подорожавшим путевкам в Турцию. Несмотря на большое количество рейсов на курортные направления Адриатики, авиакомпании добавляют новые полетные программы.

Например, авиакомпания "SkyUp" на днях запустила регулярные рейсы в три города Хорватии: Сплит, Пулу и Дубровник. Судя по расписанию, опубликованному на сайте авиакомпании, в первые два города можно будет летать дважды в неделю, в Дубровник – один раз. Стоимость билетов – от 2149 гривен в одну сторону.

Между тем в эту страну поставлено и так много вылетов на лето, отмечают эксперты. Это значит, что цены на туры будут снижаться, чтобы заполнить места в самолетах.

Какой сейчас спрос и стоимость отдыха на курортах балканских стран, специалисты туристического рынка рассказали профильному изданию Turprofi.com.ua.

"Туры в Хорватию приходится продавать по дешевке"

Хорватия в этом сезоне проигрывает соседним курортным странам из-за особенностей въезда. Для поездки нужно предъявлять один из таких документов: негативный результат теста на COVID, сертификат о вакцинации, справку о выздоровлении. Кроме того, отдых в этой стране традиционно более дорогой, чем в Черногории или Албании.

Фото: Туристы в Дубровнике (unsplash.com/jonathan chng)

"С Хорватией - сложно. Туда заявлено слишком много вылетов. Избыток предложения при недешевом товаре заставляет туроператоров "гореть", однако уменьшить количество рейсов без убытков не позволяют контракты с авиакомпаниями", — рассказал изданию директор "Adria Hit Group" Владимир Швец.

По его словам, туроператоры ставили борта с меньшим количеством мест, но существенной роли это не сыграло — вылеты все равно необходимо "прореживать".

"Туры в Хорватию горят, приходится распродавать по дешевке. В августе многие гостиницы могут быть заняты европейцами, которые там активно отдыхают, и самолеты из Украины полетят в Хорватию полупустыми", – прогнозирует эксперт.

В отелях Черногории уже нет свободных мест

Спрос на отдых в Черногории летом остается на высоком уровне. При этом украинцы являются основными туристами на курортах этой страны, говорят эксперты. Интерес к направлению начал расти еще больше с подорожанием Турции.

"Спрос на Черногорию стабилен, несмотря на большое количество перелетов. Их так много, что я даже потерялся: из всей Украины летит, наверное, рейсов 50 в неделю. При этом самолеты забиты битком, особенно на праздники", — отметил Владимир Швец.

По его словам, массовый поток туристов в эту страну обеспечивает именно Украина. Это связано с тем, что Черногория не вошла в список безопасных стран для граждан ЕС, а из России и Беларуси туристы не могут приехать.

"Но цены будут расти и к началу жаркого сезона в июле мы будем наблюдать ценовой перепад, который может негативно повлиять на спрос. Впрочем, он быстро восстановится. На фоне подорожавшей Турции остальные открытые страны становятся более привлекательными, так что плюсов все равно больше, чем минусов", — добавил он.

Сейчас в Черногории заканчиваются акции, которые в начале сезона предлагали отдых по низкой цене. При этом лучшие отели уже полностью забронированы на июль, а некоторые – и на август.

Фото: Отдых на курорте в Черногории (booking.com)

Растет спрос на Грецию и Албанию

Популярна среди украинских туристов также Албания, в которую можно ехать без тестов и карантина. По информации Владимира Швеца, по этому направлению поставлено много рейсов и предложений, места в самолетах хорошо заполняются.

При этом растет спрос и на новое направление в этом сезоне - Грецию, которая всегда конкурировала с Хорватией благодаря большему количеству дешевых отелей, и на Кипр.

"Продажи в Грецию идут хорошо. Особенно после того, как подорожала Турция. На Кипр меньше бронирований, чем хотелось бы — люди боятся повторных тестов. Но интерес все равно очень приличный", — отметила соучредитель туроператора "TPG" Елена Бойко.

Несмотря на высокий спрос на отдых в этих странах, он не превышает 10% процентов всех продаж. На первом месте по предпочтениям остается Турция, отмечают турагенты.

"У нас по Греции, Кипру и Черногории продажи единичные. Люди хотят all inclusive", – объясняет руководитель туристической компании "Аррива" Надежда Черняк.

Фото: Море в Албании (unsplash.com/gjoko strezoski)

Недельный отдых для двоих в доступных странах, по данным издания, на ближайшие даты стоит в пределах таких сумм:

- в Хорватии - от 580 евро;

- в Черногории - от 470 евро;

- в Албании - от 378 евро;

- в Греции — от 450 евро;

- на Кипре - от 500 евро.

К слову, только в Албанию и Черногорию можно ехать на отдых без тестов на COVID.

Напомним, мы писали, что в Черногории набирают популярность релакс-туры.

Также мы рассказывали, что стоит знать, собираясь в отпуск на Кипр летом.