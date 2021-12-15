Запрет на путешествия. Италия ужесточает правила въезда для украинцев

Начиная с четверга, 16 декабря, Италия перестанет пускать украинских туристов в страну - даже вакцинированных. Об этом сообщается в распоряжении Минздрава Италии.

Италия исключила Украину из "списка D". Ранее вакцинированные туристы из Украины могли въезжать в Италию с отрицательным тестом без прохождения самоизоляции.

Запрет на въезд с целью туризма для украинцев

Теперь Украина находится в списке "Е". Это означает, что с 16 декабря 2021 года все туристы из Украины не смогут въехать в страну. Исключение составляют только те, кто въезжает в страну с целью учебы, лечения, посещения родственников и так далее.

Новые правила будут действовать по крайней мере до 31 января 2022 года.

На сайте украинского МИДа уточняется, что с 16 декабря 2021 года вводится запрет на необязательные поездки граждан Украины в Италию, в том числе с целью туризма.

"Исключение составляют граждане Украины – владельцы вида на жительство в Италии, или те, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости. В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии", — отмечается в сообщении.

Для въезда в Италию граждане ЕС будут сдавать ПЦР-тесты

Кроме того, граждане Европейского союза, направляющиеся в Италию, должны будут пройти тест на COVID-19 перед поездкой и представить отрицательные результаты теста по прибытии в страну независимо от их статуса вакцинации и выздоровления.

"Те, кто прибывают в Италию из стран Европейского Союза и не прошли вакцинацию, должны будут оставаться на карантине в течение пяти дней и сделать тест на антиген за 24 часа или ПЦР-тест не более, чем за 48 часов до въезда. Тест также станет обязательным для вакцинированных", — пишет издание.

Точную информацию о правилах въезда в страну стоит заблаговременно уточнять у вашего туроператора или туристической компании.

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что в Италии зарегистрировано в общей сложности 119 645 новых случаев заболеваемости на COVID за последние семь дней и 642 случая смерти. В cтране также зарегистрировано 27 случаев нового варианта COVID-19 - "Омикрон".