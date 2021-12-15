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В Австралии упрощают правила въезда. Кого коснутся нововведения

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Среда 15 декабря 2021 11:48
В Австралии упрощают правила въезда. Кого коснутся нововведения Фото: Канберра, Австралия (unsplash.com/dan-freeman)
Автор: Евгения Тугушева

В стране пытаются возобновить международные поездки, остановленные из-за пандемии

С 15 декабря 2021 года в Австралии объявили об открытии границ для вакцинированных квалифицированных мигрантов и иностранных студентов после двухлетнего запрета на их въезд, пишет Reuters.

Ранее Австралия закрыла границы в марте 2020 года, чтобы сдержать распространение коронавируса. В стране ограничили въезд иностранцам и тем, кто имеет вид на жительство в Австралии. Из-за этого многие рабочие и сотрудники компаний выехали из страны.

Теперь же ожидается, что ослабление пограничных правил уменьшит нехватку рабочей силы, а также повлияет на возобновления международных поездок, поднятие уровня экономики, пострадавшие из-за COVID-19.

Появление нового штамма "Омикрон" вынудило чиновников отложить возобновление международных поездок на две недели. Там решили, что нужно получить больше информации о штамме, который пока предположительно имеет более легкие симптомы, чем другие варианты COVID-19.

“Мы собираемся жить с этим вирусом, и мы не позволим ему вернуть нас туда, где мы были”, — заявил премьер-министр страні Скотт Моррисон.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, было снято большинство ограничений для непривитых, несмотря на распространения нового штамма “Омикрон”.

В штате зарегистрировано 1360 новых случаев, что является самым большим ежедневным ростом за более чем три месяца и с тех пор, как в начале октября закончился почти четырехмесячный карантин.

Тем временем в Новом Южном Уэльсе заявили, что его система здравоохранения хорошо справляется с растущим числом случаев заболеваемости, а в штате Западная Австралия намерены ограничить въезд людей из Нового Южного Уэльса.

В Австралии почти 90% населения старше 16 лет вакцинированы двумя дозами вакцины от коронавируса, также там сократили время ожидания бустерных прививок после появления случаев заражения "Омикроном".

Можно ли ехать в Австралию туристам

На данный момент в страну запрещен въезд иностранцам, кроме постоянных резидентов или членов семьи граждан Австралии или постоянных резидентов Австралии.

Граждане, постоянные резиденты Австралии и члены их семей, прибывшие из этих стран (вакцинированные и невакцинированные) подлежат 14-дневному карантину в специальных карантинных учреждениях.

В Австралии упрощают правила въезда. Кого коснутся нововведенияФото: Канберра, Австралия (unsplash.com/photoholgic)

С 1 ноября 2021 года по прибытии в Австралию (штаты Новый Южный Уэльс, Виктория и Австралийская столичная территория) карантину не подлежат вакцинированные лица в возрасте от 12 лет (граждане, постоянные резиденты Австралии, члены семьи граждан Австралии или постоянных резидентов).

В связи с появлением нового штамма COVID-19 "Омикрон" с 27 ноября 2021 года действует запрет на въезд в Австралию иностранцев из 8 южноафриканских стран.

По прибытии невакцинированные лица подлежат обязательному 14-дневному карантину в отеле за свой счет.

Напомним, ранее мы писали, в Австралии сократили интервал перед бустерной прививкой из-за штамма "Омикрон".

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