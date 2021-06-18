Самое оригинальное путешествие: две украинки отправились пешком в Одессу через всю страну

Украина интересна своими туристическими маршрутами и разнообразными достопримечательностями, но самые яркие впечатления обещают самостоятельные исследования края.

Пройти пешком 600 километров от Ровно до Одессы без какого-либо транспорта решились две девушки: писательница Ксения Циганчук и дизайнер Наталия Шнурик. 6 июня они отправились на юг, сформировав маршрут по 40 километров в день.

О своем опыте в пути РБК-Украина рассказала ровенчанка Ксения Циганчук.

Цель похода – "перезагрузиться" и написать книгу

Идея идти пешком через пол страны возникла у Ксении еще в августе 2020 года.

"Сначала один мужчина пробежал от Ровно до Луцка, и я подумала, что это классно ходить между городами. Потом я задумалась, что популярно путешествовать велосипедом, а не пешком. А еще мне подруга предлагала поехать в Одессу на море. Тогда не сложилось, но позже решила отправиться туда пешком", - рассказала о своей задумке писательница.

Фото: Закат в дороге (facebook.com/Ксения Циганчук)

Напарницу в поход она нашла в соцсетях – дизайнера Наталию из Вышгорода.

"Поскольку я люблю ходить пешком, это своеобразный ретрит для меня, крутой отдых и перезагрузка. Я люблю путешествовать – и это самое оригинальное мое путешествие. Плюс, я писательница, и это крутой опыт пообщаться с разными людьми, нестандартные ситуации – потом это все можно описать в книге", - объяснила цель путешествия Ксения.

Маршрут девушки просчитали по дням и времени, которое должны были затратить на переход между населенными пунктами.

"Мы ночуем в запланированных местах: в отелях, у родственников и знакомых. Была мысль приходить и проситься на ночлег, но это страшновато. И есть большой риск остаться просто на улице", - рассказала она.

Проживать путницам удавалось за спонсорские деньги, а сухое питание и экипировку они закупали самостоятельно.

Фото: Девушки идут пешком в Одессу (facebook.com/Ксения Циганчук)

"Шли полями и оврагами"

Девушки уже побывали в таких населенных пунктах: Острог, Изяслав, Староконстантинов, Хмельник, Литин и Винница.

В общей сложности они прошли уже 350 километров по показаниям трекеров, а с учетом экскурсий по городам их путь удлиняется до 800 километров и четырех недель.

"Бывает, что гугл дает одну информацию, а в результате 5-8 километров нужно накинуть из-за неровной дороги. В первые два дня мы прошли 50 километров, потом отдыхали день, потом – 62 километра. К вечеру так уставали, что сразу засыпали до утра", - делится подробностями Ксения.

Бывали у девушек и курьезные моменты, когда их предлагали подвезти. После отказа водитель просил сфотографировать на память.

"Еще один момент был, когда гугл показывал дорогу, а на самом деле было только поле с пшеницей. Мы шли даже без тропинки, а за полем оказался овраг, пришлось его обходить. Это был такой шок, что шли на адреналине очень быстро. Это были приключения, которые мы точно будем всегда вспоминать", - рассказала она.

С Хмельника до Литина девушкам пришлось более 7 часов идти под дождем. Путницы шли в дождевиках и чехлах для обуви, которые вскоре порвались. В тот день путешественницы промокли до нитки.

Фото: Дворец в Хмельнике (facebook.com/Наталия Шнурик)

"Фудтуризм" и необычная архитектура

Свои впечатления от новых мест девушки описывают в Facebook. Например, Наталия Шнурик написала, что до похода ничего не знала о курортном городке Хмельник.

"Это оказался очень уютный городок. Из архитектурных интересностей здесь можно посмотреть один из самых оригинальных замков в Украине - дворец графа Ксидо. Архитектор соединил несколько стилей, и, если смотреть на здание с разных сторон, трудно поверить, что это все - один и тот же дворец. Я такое видела впервые", - восхитилась дизайнер.

Девушка также осталась "в гастрономическом восторге" от блюд в ресторанах и низких цен. Она назвала Хмельник отличной локацией для уикенда с друзьями и гастро-тура, ведь от Киева на курорт всего 250 км.

"Обожаю фудтуризм – на фото базиликовые сырники с помидорами, пожаренным до хруста луком и нежным сыром", - подписала одно из последних фото из Винницы Ксения.

Фото: Крепость в Старокостантинове (facebook.com/Наталия Шнурик)

На полпути осталась без напарницы

Сейчас Ксения сделала остановку в Виннице у друзей, дав себе время на поиски спутницы. В середине пути Наталья решила сойти с маршрута, до этого она говорила, что неважно себя чувствует.

"Наталья 16 июня поехала домой. С самого начала она натерла ноги, пришлось обращаться к врачу. Потом стало болеть колено, сказала, что не может идти дальше. Поэтому я из Литина в Винницу шла сама и сейчас в поисках напарницы", - рассказала изданию Ксения.

Писательница собирается продолжить путь в понедельник, даже если придется дальше идти одной.

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