Самая высокая температура за весь год: на курортах Египта усилятся ветер и песчаные бури

Во время непогоды туристам советуют отдыхать в бухтах

На египетских курортах в ближайшее время усилится жара: на следующей неделе ожидают потепление до 43 градусов, песчаные бури, ветер и осадки.

Метеорологи Египта призывают египтян носить легкую одежду и укрываться от солнца, поскольку страна будет подвержена волне очень жаркой погоды в течение недели, достигнув апогея в ближайшие воскресенье и понедельник.

Просьба учесть такую перемену погоды касается и десятков тысяч украинских туристов, которые отправились отдыхать на курорты Красного моря в апреле.

Жаркий ветер принесет песок из пустыни

Директор отдела прогнозов Главного управления метеорологии Египта Махмуд Шахин сказал, что Большой Каир и провинции будут подвержены очень горячей волне, которая начнется со следующей субботы по четверг 22 апреля.

"В ближайшие дни страна будет подвержена самым высоким температурам в 2021 году, достигая в некоторых местах 43 градусов по Цельсию, и это будет самая высокая волна в этом году. Из-за зоны низкого давления со стороны Западной Ливийской пустыни на Большой Каир и остальные провинции надвинется жара, сопровождаемая ветрами с песком и пылью", - передает слова метеоролога almasryalyoum.com.

Фото: Погода на курорте Египта (booking.com)

Египетские СМИ передают недельный прогноз погоды, как будет расти температура в регионах. Очень жарко будет на юге страны, максимальная температура от 36 до 38 градусов, умереннее ночью - минимальная температура от 18 до 22 градусов.

"С воскресенья, 18 апреля, произойдет очередное повышение температуры, с очень жаркой погодой днем ​​и максимальной температурой от 39 до 41 градуса, в то время как ночью умеренно, а самая низкая температура составит от 22 до 25 градусов", - сообщает eg24.news.

Отмечается, что на юге Синая (Шарм-эль-Шейх, Дахаб) будут дуть сильные ветры, некоторые из которых вызывают подъем песка и пыли, а со вторника и среды над районами Южного Синая и курортами Красного моря стоит ожидать грозы.

Ситуация на курортах Египта

Согласно прогнозу на сайте AccuWeather, переменная облачность в Шарм-эль-Шейхе начнется с понедельника, 19 апреля, а максимальная жара будет с 21 апреля. В Хургаде пик жары начнется 18 апреля, а облачность – с 19 апреля. Пока же на обоих курортах температура 30-31 градус, которые чувствуются как 33-34.

Между тем, некоторые туристы, отдыхающие на египетских курортах, чувствуют себя некомфортно и делятся впечатлениями на туристических форумах в Facebook. Например, в Хургаде из-за сильного ветра некоторые отдыхающие не купаются. Вот что пишут туристы:

- "В Хургаде сейчас ветер постоянно холодный. Температура воздуха 33 градуса, вода – 22. Из-за ветра холодно купаться и на ветре обгораешь";

- "Мы сейчас в Хургаде. Море холодное, в бассейне тоже довольно прохладно. Погода жаркая, ветер утих";

-"Ветра начались, неуютно на пляже сидеть. Прохладно – берите байки";

-"Были в Хургаде до 14 апреля. Сначала было тепло, хоть вода и холодная, потом начались холодные ветра, было невозможно находиться ни на пляже, ни у моря. Хотя прогноз показывал солнце и +32. В реале - +24-26, море - +21-23. Но хуже всего – холодный морозный ветер".

Фото: Отдых в отеле Хургады (booking.com)

Между тем, на курортах Шарм-эль-Шейха большинство туристов чувствуют себя теплее.

- "Шарм – тоже ветрено, вода прохладная. Нужна бухта";

- "Сейчас в Шарме. Море в бухте – 25-26 градусов, жара – в тени 30 градусов. Ветерок небольшой";

- "Мы в одной бухте в куртках ходим, а выезжаем в соседнюю – а там жара. В воде теплее, если ветер";

- "В Шарме печет так, что уже сгорела. Из воды не вылезаем".

К слову, весенний ветер в Египте, который приносит жару и песок из пустыни, называется хамсин. Обычно такие ветры начинают дуть в апреле.

Фото: Некоторым туристам холодно купаться из-за ветра (booking.com)

Поэтому выбирая курорт, туристы часто обращают внимание и на фактор ветров.

"В Шарм-эль-Шейхе - горы, там есть защищенные от ветра пляжи в любое время года. В Хургаде – равнина, ветры там сильнее ощущаются. В Марса-Аламе, куда едут любоваться большими морскими коровами, черепахами и кораллами, погода ближе к Шарм-эль-Шейху. Рядом с Шармом есть Дахаб – там достаточно ветрено, поэтому место выбирают виндсерферы и кайтсерферы", - рассказала РБК-Украина об особенностях ветров на курортах турагент Ольга Калиновская.

Египет весной 2021 года остается одним из самых доступных и комфортных для отдыха направлений. Для поездки необходимо будет сдать ПЦР-тест за 72 часа до вылета. Такой же тест потребуется сдать при возвращении в Украину или отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, ранее мы писали, какую бухту Шарм-эль-Шейха выбрать для отдыха весной.

Также сообщалось, что путевки в Египет в апреле предлагают в два раза дешевле.