"С ценами явно перегнули": что говорят туристы об отдыхе на курорте Буковель в январе

Отдых на известном курорте Буковель в Карпатах становится еще более популярным у украинцев: как оказалось, многие решили поехать туда на период усиленного карантина, который ввели в Украине 8 января.

Появляется много советов о том, что нужно знать туристам перед поездкой на этот курорт. Приводим некоторые из них.

"Перекус на двоих стоит 1200 гривен"

"В последний день каталок - солнце и хороший снег, совсем не хочется в мрачный Киев, отмечает одна из туристок на своей странице в Facebook - Из всех горнолыжных курортов Буковель всегда был моим фаворитом. Но в этом году ребята перегнули с ценами однозначно. Я не понимаю, как два взрослых, работающих на трех проектах человека, не могут себе позволить неделю отдыха в Буке (Буковеле – ред.)".

По словам девушки, перекус на курорте обходится довольно дорого.

"Я не согласна ездить на гору с термосом и бутербродами. Я так делала в студенческие годы. Но когда перекус на двоих стоит 1200 гривен, а купить четыре горячих напитка можно за 600, то ничего не остается, как брать еду и термос на гору. Несмотря на цены, народу в городе тьма", - поясняет она.

Паркинг: не все так просто

Начиная с 8 января, в соцсетях стали массово публиковать фото с курорта, пробок на въезде в Буковель и фото множества туристов возле подъемников, где часто не соблюдали социальную дистанцию.

Фото: Среди "плюсов" курорта туристы отмечают хорошие дороги и неплохое качество подъемников (booking.com)

Но пробки на курорте были еще до введения усиленного карантина: отзыв туристки датирован 6 января – двумя днями ранее, как в соцсетях стали массово публиковать фото с большим количеством отдыхающих на курорте.

"С 16:00 - пробка на выезд из паркинга, примерно сорок минут и где-то столько же - на выезд из курорта. Стоянка стоит 30грн/час, 100 грн в день. Паркинг "P1" построен так, что две машины не могут разминуться на съезде! Приходится кому-то сдавать назад", - говорит туристка.

По ее словам, парковочные автоматы ломаются и создают коллапс.

"Туалеты уже "ушатаны", в них очереди, отсутствие урн. В лифт тоже очередь нереальная. Работают всего два, остальные сломаны. Приходилось ходить пешком вверх и вниз на четвертый этаж с экипом (экипировкой – ред.). Главное - добраться до подъемника, там очереди нет: все на паркинге, - добавляет она.

Трассы и дорога к курорту - хорошие

В то же время, говорит туристка, трассы в Буковеле – отличные. Почти все открыты, кроме черных. Людей на трассе то много, то нет совсем: зависимости от дня недели.

"Дорога к курорту - шикарная, но дороги к мелким частным отелям отсутствуют, на них мы и попались", - отмечает туристка.

Девушка говорит, что расходы на дорогу на курорт и обратно в Киев составили 4,5 тысяч гривен на четверых людей. Это цены за бензин много кофе, снеков и хот-догов.

"Мы жили в Ясинях. В отличном частном доме за 500 гривен с человека. Номер скромный, чистый, кровать с ортопедическим матрасом, удобствами в номере и очень вкусными завтраком и ужином. И все это - за 500 гривен! Отдых вышел отличный. Немного не в тех условиях, что хотелось и привыклось, но карантин внес коррективы. Мы это приняли и рады хоть этому. Главное, что катнули хорошо и без травм, - добавляет она.

Как добраться, чем полезен ски-пасс и где арендовать инвентарь

Много информации о тонкостях отдыха на курорте появляется в профильных группах для туристов. К примеру, туристка в одной из таких групп опубликовала список советов для тех, для тех кто едет в Буковель.

Автомобиль. При въезде в Буковель со стороны Поляницы слева есть многоуровневая бесплатная парковка: поднимаешься на авто, спускаешься на лифте прямо к кассам.

Ски-пасс - это пропуск на подъемник. Как и абонемент в спортзал, его цена зависит от ваших пожеланий.

Фото: Сэкономить на проживании можно, отыскав отели в соседних селах неподалеку от курорта Буковель (booking.com)

"Его можно купить как в кассах, так и у предприимчивых местных, которые сдают в аренду инвентарь (как правило, у них дешевле). Ски-пасс - это своего рода карточка-проездной. Его достаточно положить в карман куртки. И при прохождении через турникет вас считывает чип и открывается доступ к кабинкам. Все склоны между собой связаны. Поэтому он подходит на все подъемники".

Аренда инвентаря. В аренду на курорте Буковель можно взять буквально все, утверждает девушка.

"Даже если вы сбежали с бала на каблуках, вас оденут и обуют: куртки, костюмы, лыжи, очки и так далее. Чем дальше от Буковеля, тем цены за аренду ниже", - поясняет туристка.

Как сэкономить на проживании и питании

Жилье. "На самом курорте цены на жилье стартуют от нескольких тысяч за ночь. А далеко ездить не хочется из-за километровых пробок. А если такси, то, например, к популярному Яремче оно обойдется в 500 гривен. Но в паре километров от Буковели есть села, где местные жители сдают приличное жилье за приятные деньги", отмечает девушка.

Питание. На курорте есть дома для больших компаний, там же есть и кухни, где можно готовить самому. В обычном кафе борщ стоит около 100 гривен. В ресторанах цена повышается в два-три раза, говорит она.

"Но на самом Буковеле, на склонах, будьте готовы отдать за шаурму 200 гривен. Глинтвейн на территории стоит около 100 гривен. И вообще скажу, что Буковель- это действительно жемчужина Карпат. Здесь есть всё для крутого европейского отдыха на любой вкус и любое пожелание", - подводит итог туристка.

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