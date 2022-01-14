Ryanair полностью отменяет семь рейсов из Украины: названа дата

В расписании Ryanair возможны изменения: перелеты могут как восстановить, так и продлить срок отмены.
Ирландский лоукостер Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины, пишет Lowcostavia.com.ua.
В феврале будут отменены семь рейсов из Украины.
Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.
Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:
В издании подчеркивают, что в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова вернуть, да и впоследствии продолжить отмену рейсов уже в марте.
Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair планировала приостановить 23 маршрута в январе 2022 года.