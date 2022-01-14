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Ryanair полностью отменяет семь рейсов из Украины: названа дата

Автор: Евгения Тугушева

В расписании Ryanair возможны изменения: перелеты могут как восстановить, так и продлить срок отмены.

Ирландский лоукостер Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины, пишет Lowcostavia.com.ua.

В феврале будут отменены семь рейсов из Украины.

Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

  • Киев – Быдгощ до 28 февраля
  • Львов – Бари до 28 февраля
  • Львов – Палермо до 28 февраля
  • Львов – Турин до 28 февраля
  • Львов – Братислава до 28 февраля
  • Херсон – Краков до 28 февраля
  • Херсон – Вена до 28 февраля

В издании подчеркивают, что в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова вернуть, да и впоследствии продолжить отмену рейсов уже в марте.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair планировала приостановить 23 маршрута в январе 2022 года.

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Ryanair