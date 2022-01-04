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Ryanair сокращает сразу 23 маршрута в январе: названы причины

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 13:05
Ryanair сокращает сразу 23 маршрута в январе: названы причины Фото: Самолет авиакомпании Ryanair (unsplash.com/qiwei-yang)
Автор: Евгения Тугушева

Пока неясно, будут ли возобновлены перелеты в феврале или марте

В ирландской авиакомпании Ryanair планируют приостановить 23 маршрута на январь 2022 года, пишет Schengenvisainfo.com.

По словам генерального директора Майкла О’Лири, такое решение принято из-за отсутствия спроса. При этом пока неясно, будут ли маршруты возобновлены в феврале или марте.

Ryanair приостановил в общей сложности 23 маршрута из городов балканских стран, большинство из них — из своей новой базы в столице Хорватии, сообщает EX-YU Aviation News.

Восстановят ли маршруты в феврале или марте

"Влияние правительственных ограничений на поездки снизило ожидаемый трафик Ryanair в декабре с 10 до 11 миллионов до более низкого диапазона - от девяти до 9,5 миллионов", — отметил представитель Ryanair.

По его словам, авиакомпания сократила пропускную способность в следующем месяце на 33%, сократив ожидаемый объем перевозок в январе с почти 10 миллионов до 6-7 миллионов пассажиров. Кроме того, авиакомпания также объявила о возможности отмены рейсов.

Кроме того, на решение повлияло ужесточение правил въезда многих стран и введению дополнительных требований тестирования или карантина из-за распространения варианта Омикрон.

"В свете текущей неопределенности в отношении варианта "Омикрон" и ограничений на поездки внутри Европы, еще не принято решение о сокращении расписания на февраль или март 2022 года. Расписание будут пересмотрены в январе, когда появится больше научной информации о варианте "Омикрон", его влияние на госпитализации, население Европы и/или ограничения на поездки в феврале или марте", — говорится в заявлении Ryanair.

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