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Рост туризма и инвестиций. В Греции раскрыли планы на новый сезон

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Четверг 13 января 2022 12:51
Рост туризма и инвестиций. В Греции раскрыли планы на новый сезон Фото: Санторини, Греция (unsplash.com/dan)
Автор: Евгения Тугушева

В стране наблюдается значительное восстановление индустрии путешествий

В Греции в 2022 году ожидают рост туристического потока до 5,0%, а к 2023 году - 3,9%, если при условии сохранения поддержки со стороны международного туризма, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Согласно новым данным по общему экономическому состоянию страны, подготовленным при поддержке Банка Греции, в стране наблюдается значительное восстановление индустрии туризма.

Согласно новым прогнозам, темпы роста экономики страны должны были составить 7,2% в 2021 году. Это значительный рост по сравнению с 2020 годом, когда страна боролась с вирусом и сохраняла строгие ограничения.

"Прогнозируется, что рост составит 5,0% в 2022 году и 3,9% в 2023 году при условии постоянной активной поддержки со стороны международного туризма, восстановления путешествий и ускорения инвестиций", — говорится в заявлении Банка Греции.

Рост туризма и инвестиций. В Греции раскрыли планы на новый сезон

Фото: В Греции наблюдается значительное восстановление индустрии туризма (unsplash.com/matthew-waring)

Несмотря на положительные тенденции развития туризма, все еще существуют некоторые негативные риски. Они прежде всего связаны с эволюцией COVID-19 и распространением нового штамма "Омикрон", которые могут значительно ослабить доверие путешественников, сократить туристические потоки и замедлить восстановление экономики.

"Главная задача для греческой экономики в краткосрочной перспективе — более эффективное сдерживание пандемии, поскольку вакцинация населения не соответствует среднему по ЕС, а воздействие пандемии на здоровье более серьезно по европейским стандартам", — говорится в заявлении Банка Греции.

Тем не менее перспективы греческой экономики остаются позитивными, считают власти страны.

Туризм в Греции восстанавливался быстрыми темпами в течение 2021 года. Этому способствовало открытие границ после значительного падения в 2020 году из-за правил, которые ввели для предотвращения пандемии COVID-19.

После того как страна вновь открылась для путешественников, ее ВВП значительно восстановился во второй половине года, говорится в отчете.

Напомним, ранее ми писали, что в Таиланде для туристов открыли еще три региона и знаменитый пляж Майя Бэй.

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