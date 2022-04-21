Россияне потеряют привилегии на тысячах маршрутов авиакомпаний: детали

Авиакомпании РФ исключают из международных альянсов

Российские авиакомпании исключают из международных альянсов. Один из крупнейших авиаперевозчиков S7 Airlines приостановил участие в Oneworld, на очереди выход "Аэрофлота" из SkyTeam из-за санкций.

Пассажирам этих авиакомпаний теперь будут недоступны ряд привилегий – от выбора мест в самолетах и накопления миль до повышения класса перелета и приоритетного обслуживания.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на atorus.ru.

Логотипа российского перевозчика в списке участников альянса уже нет

С 19 апреля пассажирам авиакомпании S7 Airlines больше недоступны привилегии от участия в альянсе Oneworld. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

"В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения", – говорится в сообщении компании.

Например, некоторые авиакомпании-участники альянса приостановили выписку премиальных билетов и начисление миль для клиентов S7 еще в марте - American Airlines, British Airways, Iberia, и апреле - Alaska Airlines. На всей рейсах Qatar Airways еще начисляют мили, но уже не выписывают премиальные билеты.

Фото: Авиакомпания S7 Airlines была членом альянса Oneworld с 2010 года (wikipedia.org)

20 апреля на официальном сайте Oneworld логотипа российской авиакомпании в списке участников альянса уже не было.

К слову, в альянс входят авиакомпании: Cathay Pacific (Гонконг), Finnair (Финляндия), Iberia (Испания), Japan Airlines (Япония), Malaysia Airlines (Малайзия), Qantas (Австралия), Qatar Airways (Катар), Royal Jordanian (Иордания), Royal Air Maroc (Марокко), SriLankian Airlines (Шри-Ланка) и Fiji Airways (Фиджи).

Санкции могут вытеснить "Аэрофлот" из другого альянса

В "Аэрофлоте" также допускают выход из альянса SkyTeam из-за санкций против российской авиации. В отчете компании это назвали последствиями санкций, которые включают также запрет на эксплуатацию иностранных самолетов и программного обеспечения, невозможностью страхования, ремонта и техобслуживания.

21 апреля логотип российской авиакомпании еще остался в списке членов альянса на сайте SkyTeam. А на сайте "Аэрофлота" еще указаны привилегии, которые доступны пассажирам, что говорит о том, что соглашение еще действует.

В альянс SkyTeam входят авикомпании: Aerolineas-Argentinas (Аргентина), Aeromexico (Мексика), AirEuropa (Испания), Air France (Франция), China Airlines, China Eastern (Китай), Czech Airlines (Чехия), Delta Air Lines (США), Garuda Indonesia (Индонезия), Kenya Airways (Кения), KLM (Нидерланды), Korean Air (Южная Корея), Middle East Airlines (Ливан), Saudia (Саудовская Аравия), TAROM (Румыния), Vietnam Airlines (Вьетнам), XIAMEN AIR (Китай).

Фото: "Аэрофлот" готовится выйти из альянса SkyTeam из-за санкций (wikipedia.org)

Россияне лишатся бонусов на тысячах маршрутов

Оба глобальные альянса "покрывают" маршруты в несколько тысяч направлений в мире.

Те пассажиры, которые часто летали, имели определенные "бонусы": накапливали общие мили альянса, могли выбирать места в салоне, повышать класс перелета, пользоваться бизнес-классами, получать приоритет в обслуживании в аэропортах.

Также – приобретать билеты по "сквозным тарифам" на разных маршрутах по всей планете и долетать до пункта назначения с пересадкой на самолет компании-члена альянса по код-шеринговому партнерству. Хотя это преимущество для россиян уже не так актуально из-за того, что большинство членов альянса прекратили полеты в РФ из-за санкций.

Отмечается, что возвращение в альянс для российских авикомпаний в будущем будет проблемой из-за использования российских технологий для местных перевозчиков, которые могут быть несовместимы с международной IT-инфраструктурой.

Напомним, мы писали, что в Японии призывают РФ вернуть деньги за украденные самолеты.