"Роскошный" туризм восстанавливается быстрее бюджетного, — исследование

Новое исследование показало, что туризм класса "люкс" восстановился быстрее, чем бюджетный. Отчасти это происходит благодаря увеличению числа "состоятельных людей", сообщает Travelpulse.com.

Согласно опросу, проведенному GlobalData.com в США, 29% респондентов заявили, что их бюджеты на поездки увеличились по сравнению с тем, что они потратили бы до начала пандемии коронавируса.

Рынок элитного отдыха стал крупнейшим источником увеличения расходов: отрасль начала активно восстанавливаться, поскольку состоятельные потребители — теперь с более высоким уровнем располагаемого дохода — снова начали путешествовать в 2021 году.

"Существуют много объяснений, почему рынок предметов роскоши восстанавливается быстрее, чем другие. Но я думаю, что во многом это связано с идеей, что большинство людей воздерживаются от больших поездок в течение последних двух лет. В результате они откладывали свои сбережения, чтобы теперь использовать их для роскошных путешествий", — заявила президент американской компании Brillanti Эмили Брилланти.

"Другая причина заключается в том, что путешественники осознают, что они ценят комфорт и заботу о них гораздо больше, чем они могли бы осознавать в прошлом, и роскошные путешествия — этот уровень обслуживания и комфорта. Люди тратят дополнительные 300-500 долларов за номер за ночь, если сервис там будет хорошим", — добавила она.

Фото: Туристы ценят комфорт и заботу о них (unsplash.com/engin-akyurt)

Кроме этого согласно исследованию, что в США общий доход от отдыхающих в роскошных отелях был восстановлен в прошлом году, увеличившись на 147% по сравнению с 2020 годом. Данные также показывают, что 2% процента американских граждан имеют собственный капитал более 1 миллиона долларов в 2021.

"Я неоднократно слышу, что потребители проводят слишком много времени дома, устали от Zoom и украшают или ремонтируют дома. Все это в сочетании с необходимостью делать что-то более приятное, чем обычное, и роскошные путешествия в сочетании с опытным консультантом по путешествиям — это то спасение, которое они ищут", — сказал советник Protravel International по роскошным путешествиям Стивен Скотт.

Опрос показал, что увеличение располагаемого дохода могло быть вызвано случайными сбережениями из-за ограничений на передвижение, вызванных пандемией, или благодаря благоприятным экономическим условиям, вызвавшим резкий рост цен на жилье.

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