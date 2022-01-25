Восстановление после пандемии. В Испании прогнозируют "туристический бум" на весну 2022 года

В связи с COVID туристический сектор страны значительно пострадал

Власти Испании ожидают рост туризма весной 2022 года, сообщает SchengenVisaInfo.com.

"Ожидания на 2022 год хорошие. Что у нас есть, так это большое желание путешествовать", — отметил министр туризма Фернандо Вальдес во время туристического конгресса FITUR в Мадриде.

Со слов высокопоставленного правительственного чиновника, в стране ожидают, что количество иностранных посетителей в этом году составит более двух третей от рекордного уровня 2019 года.

Ситуация с пандемией COVID-19 вызвала значительные трудности для сектора путешествий и туризма в прошлом году, когда большое количество людей потеряли работу.

Фото: В Испании прогнозируют "туристический бум" на весну 2022 года (unsplash.com/vitor-monteiro)

Согласно данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), в 2021 году почти 202 000 человек, занятых в сфере путешествий и туризма в Испании, остались без работы, в основном из-за ситуации с COVID-19. Такие цифры свидетельствуют о снижении занятости в этом секторе на 19,5%.

Кроме того, согласно отчету, по мере отмены ограничений на поездки в 2021 году спрос на рабочие места в Испании также начал восстанавливаться. Предварительно в 2022 году останутся незанятыми около 16 000 сотрудников сферы.

Тем не менее даже в условиях пандемии Испания продолжает принимать большое количество иностранных гостей. В ноябре Испанию посетило в общей сложности 30,2 миллиона посетителей.

Испания была второй по посещаемости страной в мире в 2019 году: за этот год страну посетили 80 миллионов иностранцев.

Кроме того, из-за быстрого распространения варианта "Омикрон" власти Испании ужесточили правила въезда, чтобы остановить очередной всплеск случаев заражения.

В связи с распространением нового штамма, введенные ограничения правительством Испании для сдерживания распространения вируса продолжают препятствовать увеличению числа туристов.

Напомним, ранее мы писали, что в Европе прогнозируют стремительный рост путешествий к весне 2022 года.