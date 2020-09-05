Роскошный отдых в Карпатах: сколько стоит отпуск в отелях в окружении гор

Осень в Карпатах – наилучшее время для качественного отдыха и "перезагрузки". Максимальный комфорт предлагают в четырех- и пятизвездочных отелях, многие из которых уже заполнены на ближайшие недели.

РБК-Украина разбиралось, где и за сколько можно провести отдых с подобным сервисом.

На сайтах бронирования отелей можно найти размещение как в отдельных домиках, так и в привычных отельных номерах со звукоизоляцией. Интересно, что недельный отдых со спа-услуг в некоторых четырехзвездочных отелях иногда стоит дороже, чем в пятизвездочных.

Мы искали отели в системе бронирования жилья booking по критериям: отель уровня 4-5 звезд, продолжительность отдыха - семь ночей на двоих, условия - с бассейном и спа-услугами.

Тишина и пейзажи в горах

На популярном украинском лыжном курорте Буковель всегда многолюдно. В пятизвездочном отеле "Radisson Blu Resort Bukovel" есть звукоизоляция номеров, а окна выходят на горы. Здесь предлагают крытый бассейн, сауну, тренажерный зал, питание в ресторане. В спа работает массажный кабинет, салон красоты и солярий, попариться можно в турецкой паровой бане, расслабиться – в гидромассажной ванне.

Неделя отдыха на двоих в сентябре обойдется в 20 362 грн (без завтрака) и 25 525 грн (с завтраком). Номер "спа-люкс" на неделю стоит 66 912 грн. Двухместный номер "спа-люкс" с террасой и гидромассажной ванной обойдется в 66 912 грн за неделю.

Фото: Один из отелей в Карпатах (booking.com)

Особенности отеля по отзывам туристов на booking.com: есть антисептики и маски для гостей, спа по записи (не больше 10 человек), завтраки с лососем и фрешами.

В четырехзвездочном отеле "Marion Spa" номер из категории "суперлюкс" с доступом в спа на 7 семь дней для двоих стоит 31 360 гривен, для четверых гостей – 45 360 гривен. В стоимость проживания включен завтрак. Гостям предлагают крытый бассейн, хамам, гидромассажные ванны.

В четырехзвездочном отеле "Ирис" санаторного комплекса "Дереновская купель" в Нижнем Солотвино на Закарпатье неделя отдыха в номере "люкс" на двоих обойдется в 33 600 гривен.

В цену за проживание включены завтраки. Гостям предлагают отдохнуть в крытом бассейне, погулять в саду, поиграть в бильярд, боулинг и теннис.

Фото: Несколько примеров цен в разных гостиницах (booking.com)

"Все включено" по-карпатски

В четырехзвездочном спа-отеле "Романтик" в городке Яремче в 30 километрах от Буковеля неделя проживания в люксе с балконом и доступом в спа-центр обойдется в 52 185 гривен.

Гостям предлагают бассейны с гидромассажем, сауны и парные. В стоимость проживания входят завтрак и ужин в формате "шведский стол" а также гриль-меню на ужин. К слову, на середину сентября свободными остались всего несколько номеров.

Фото: Интерьеры одной из гостиниц в самом сердце гор (booking.com)

Трехразовое питание по системе "шведский стол" предлагают также в четырехзвездочном спа-комлексе "Виктор" в Трускавце.

В отеле работает крытый бассейн, спа-салон, проводят разнообразные лечебные процедуры.

Стоимость недельного проживания для двоих в представительском "люксе" обойдется в 25 620 гривен.

Фото: Бассейн в одном из гостиничных комплексов в Карпатах (booking.com)

Минеральный курорт на "пять звезд"

На популярном курорте минеральных вод Трускавце размещены два 5-звездочных отеля для полноценного отпуска и лечения минеральной водой. В 5-звездочном отеле "Rixos-Prykarpattya Resort" неделя отдыха в номере "полулюкс" обойдется в 47 460 гривен. В стоимость проживания включены завтраки.

Гостям предлагают большой спа-салон, открытый бассейн, теннисные корты, тренажерный зал и несколько саун. Можно заказать физпроцедуры. Есть массажи, мастер-классы, детский лагерь.

Фото: Крытый бассейн в одном из 5-звездочных отелей Трускавца (booking.com)

В 5-звездочном курортном спа-отеле "Mirotel Spa&Resort" гостям предлагают спа-центр с сауной и солярием, плавательные бассейны, массаж и консультации врача. В стоимость проживания включены завтраки, но отдельно есть полный пансион.

Номера категории "люкс" в средний сезон при двухместном размещении с полным пансионом стоят от 8140 до 22300 гривен (президентский "люкс") в сутки. "На базе завтраков" цена снижается до 6 570-20 300 гривен в сутки.

Кроме питания и проживания, цена включает услуги врачей и пользование спа-центром (бассейны, тренажеры, сауны, бани). Есть свой бювет с минеральной водой.

Как оказалось, премиальный отдых можно найти и в украинских Карпатах. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить время и деньги за международные перелеты на аналогичные курорты за границей.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отпуск в пятизвездочных отелях в Украине и за рубежом.

Также сообщалось, когда именно стоит ехать за тихим отдыхом в Карпаты.