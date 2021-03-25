Дороже Мальдив: роскошные острова в Индийском океане открылись для туристов

Сейшельские Острова открыли границы для туристов со всего мира 25 марта, став одной из немногих стран, которые могут принимать посетителей практически без каких-либо ограничений. Власти страны успели провакцинировать почти все местное население.

Министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегонде сообщил, что из 95 000 населения страны получили первую дозу вакцины 90%, а вторую дозу - 39%, сообщил телеканал RFI. В стране использовались вакцины Sinopharm и AstraZeneca китайского производства.

"В конце туннеля есть свет. Мы чувствуем, что можем безопасно открыть страну для посетителей ", - сказал каналу министр.

Темпы бронирования обнадеживают

Туризм является основной отраслью страны в Индийском океане - согласно отчету Международного торгового центра, путешествия составляют более 50% экономики Сейшел. Начало пандемии коронавируса в марте 2020 года остановило поток туристов почти в одночасье.

Фото: Вид из отеля на Сейшелах (anantara.com)

"Пандемия COVID уничтожила экономику, мы буквально стояли на коленях", - сказал Радегонде, объясняя, что правительству пришлось принять пакет поддержки для работников.

Министр уточнил, что предварительные бронирования выглядят положительно, согласно тому, что правительство сообщает авиакомпаниям.

"Это не будет внезапный приток посетителей, он будет постепенным", - отметил он. Чиновник добавил, что правительство не питает иллюзий, что прогресс в вакцинации означает, что страна свободна от Covid-19 и может остановить его на 100%.

"Мы уверены, что в состоянии сдержать любую возможную инфекцию и справиться с ней, мы делали это в прошлом", - добавил министр.

Единственная страна, которая на данный момент остается закрытой для Сейшел - это Южная Африка из-за ее разновидности вируса.

Санитарные меры на Сейшельских островах останутся в силе, несмотря на открытие для туристов, отметила Шерин Фрэнсис, генеральный директор Совета по туризму.

"Важно защитить наше население, а также путешественников, используя маски, социальное дистанцирование и дезинфекцию", - сказала она.

Согласно статистике министерства здравоохранения, на Сейшельском архипелаге зарегистрировано 3342 подтвержденных случая коронавируса и 16 человек умерли.

Фото: Пляжи на Сейшелах (pixabay.com)

Правила въезда на Сейшелы

Для поездки на Сейшельские острова туристам нужно будет получить отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до поездки. Документ нужно будет предъявить на английском языке, и он должен быть заверен мокрой печатью.

Необходимо будет оформить страховку, покрывающую лечение и самоизоляцию. Также необходимо медицинское разрешение от департамента здравоохранения Сейшел, которое турист получает после заявления на сайте seychelles.govtas.com.

При заполнении заявления придется заплатить пошлину: 45 евро за взрослого, и 5 евро - за ребенка до 12 лет. На сайте нужно указать паспортные данные, рейс, адрес проживания, результаты теста и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.

Для туристов будут отведены 538 сертифицированных отелей.

Фото: Виллы на Сейшелах (pixabay.com)

Сколько стоит отдых на Сейшелах

Мы проверили, сколько стоит неделя отдыха на двоих на Сейшелах с авиперелетом и питанием в формате "только завтраки" и "все включено" в первой половине апреля.

К слову, средняя стоимость отдыха на Сейшелах с вылетом из Украины оказалась довольно высокой. Ценовые предложения от ряда местных отелей сопоставимы с отдыхом на Мальдивах, а некоторые - существенно превышают их по стоимости.

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У компании "Farvater" отдохнуть в 3* отеле на острове Маэ обойдется в 2791 доллар (81135 гривен) с вылетом 8 апреля. В 4* - от 83519 гривен с вылетом 14 апреля. Лететь туристы будут на крыльях Emirates Airline.

У туристической компании "HappyRest" – неделя на этом же острове обойдется в 3* отеле в 80098 гривен с вылетом 5 апреля, в 4* - от 95175 гривен, в 5* вилле с питанием "все включено" – 349862 гривны с вылетом 8 апреля.

Такой отдых подойдет тем, кто уже отдыхал на Мальдивах и в Доминикане, и хочет отдохнуть на экзотическом курорте с высоким уровнем сервиса.

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