Роскошные сады и предметы искусства: поместье 16 века из фильма "Дом Гуччи" можно арендовать на одну ночь

Бронирование откроют на Airbnb с 6 декабря
В ноябре в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Дом Гуччи". Это история про бизнесмена и владельца модного дома Gucci – Маурицио Гуччи. Главную роль исполнил Адам Драйвер.
В одном из эпизодов фильма было показано пышное празднование на вилле дня рождения Альдо Гуччи (дяди Маурицио Гуччи), которую сыграл актер Аль Пачино. Этот эпизод был снят на вилле Бальбиано.
Окунуться в атмосферу роскоши и шика теперь возможно с помощью краткосрочной аренды жилья. На сайте Airbnb появилось предложение аренды на одну ночь для двоих человек, которое будет доступно с 6 декабря 2021 года. Стоимость одной ночи – 1000 евро, пишет Travelandleisure.
Фото: Вилла Бальбиано, Комо, Италия (Travelandleisure.com)
Дворец 16 века расположен на западном берегу озера Комо (Италия) и является одним из крупнейших частных резиденций.
Здание построено в 1596 году кардиналом Толомео Галлио, чья семья принадлежала к знати Комо и имела еще один замок в северной части озера. В 1787 году вилла была продана кардиналу Анджело Мария Дурини, который отремонтировал ее и использовал для проведения общественных мероприятий и вечеринок.
В 1974 году виллу приобрел Гвидо Монзино (исследователь, возглавлявший первую итальянскую экспедицию на гору Эверест). После его смерти в 1988 году поместье по завещанию Монзино перешло во владение Национального Фонда Италии.
Вилла похожа на музей, где каждая комната украшена предметами искусства и антикварной мебелью и фресками 17 века, написанными братьями Рекки и Агостино Сильвой.
Во дворце дизайн интерьера спроектирован Жаком Гарсиа, известный автор работ по оформлению The Peninsula Paris и The NoMad Hotel в Нью-Йорке.
Во дворце – шесть комнат "люкс" и семь отдельных ванных отделанных мрамором. Также имеется столовая, библиотека, четыре салона, студия, крытый бассейн и частный пирс.
Фото: Вилла Бальбиано, Комо, Италия (Travelandleisure.com)
На территории 3 акров (1,21406 гектара) расположены великолепные сады.
Напомним, ранее ми рассказывали, про аренду для туристов особняка из фильма "Один дома".