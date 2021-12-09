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Роскошные сады и предметы искусства: поместье 16 века из фильма "Дом Гуччи" можно арендовать на одну ночь

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 18:59
Роскошные сады и предметы искусства: поместье 16 века из фильма "Дом Гуччи" можно арендовать на одну ночь Фото: Вилла Бальбиано, Комо, Италия (Travelandleisure.com)
Автор: Евгения Тугушева

Бронирование откроют на Airbnb с 6 декабря

В ноябре в украинских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Дом Гуччи". Это история про бизнесмена и владельца модного дома Gucci – Маурицио Гуччи. Главную роль исполнил Адам Драйвер.

В одном из эпизодов фильма было показано пышное празднование на вилле дня рождения Альдо Гуччи (дяди Маурицио Гуччи), которую сыграл актер Аль Пачино. Этот эпизод был снят на вилле Бальбиано.

Окунуться в атмосферу роскоши и шика теперь возможно с помощью краткосрочной аренды жилья. На сайте Airbnb появилось предложение аренды на одну ночь для двоих человек, которое будет доступно с 6 декабря 2021 года. Стоимость одной ночи – 1000 евро, пишет Travelandleisure.

Роскошные сады и предметы искусства: поместье 16 века из фильма &quot;Дом Гуччи&quot; можно арендовать на одну ночь

Фото: Вилла Бальбиано, Комо, Италия (Travelandleisure.com)

Дворец 16 века расположен на западном берегу озера Комо (Италия) и является одним из крупнейших частных резиденций.

Здание построено в 1596 году кардиналом Толомео Галлио, чья семья принадлежала к знати Комо и имела еще один замок в северной части озера. В 1787 году вилла была продана кардиналу Анджело Мария Дурини, который отремонтировал ее и использовал для проведения общественных мероприятий и вечеринок.

В 1974 году виллу приобрел Гвидо Монзино (исследователь, возглавлявший первую итальянскую экспедицию на гору Эверест). После его смерти в 1988 году поместье по завещанию Монзино перешло во владение Национального Фонда Италии.

Вилла похожа на музей, где каждая комната украшена предметами искусства и антикварной мебелью и фресками 17 века, написанными братьями Рекки и Агостино Сильвой.

Фото: Вилла Бальбиано, Комо, Италия (Travelandleisure.com)

Во дворце дизайн интерьера спроектирован Жаком Гарсиа, известный автор работ по оформлению The Peninsula Paris и The NoMad Hotel в Нью-Йорке.

Во дворце – шесть комнат "люкс" и семь отдельных ванных отделанных мрамором. Также имеется столовая, библиотека, четыре салона, студия, крытый бассейн и частный пирс.

Роскошные сады и предметы искусства: поместье 16 века из фильма &quot;Дом Гуччи&quot; можно арендовать на одну ночь

Фото: Вилла Бальбиано, Комо, Италия (Travelandleisure.com)

На территории 3 акров (1,21406 гектара) расположены великолепные сады.

Напомним, ранее ми рассказывали, про аренду для туристов особняка из фильма "Один дома".

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