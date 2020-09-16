Роскошные Карибы: куда можно поехать за пляжной экзотикой этой осенью

В этом сезоне для украинских туристов открылось несколько курортных стран, в основном – те, которые находятся в паре часов перелета из Киева. Но уже в октябре появляется возможность побывать на более дальних, живописных и экзотических курортах.

К примеру, уже в октябре отдых на пляжах курортах Карибского бассейна становится доступным для украинцев. И хотя самые популярные направления – Доминикана, Мексика, Ямайка – открыли свои границы после карантина, долететь на известные курорты было сложно.

Этой осенью добраться туда станет значительно проще: начиная с октября, в популярные страны возобновляются маршруты из Украины от разных авиакомпаний с пересадками во Франкфурте и Париже.

Фото: Отель в Доминикане (pixabay.com)

Чем привлекают карибские курорты?

Это рай для любителей респектабельного отдыха, качественного сервиса и ярких развлечений.

Климат на островах Карибского региона – целый год ровный и мягкий с комфортной температурой воздуха 26-27 градусов и такой же теплой водой.

Пляжи на курортах – из белого, розового или черного песка, с лазурным морем и живописным пальмами.

Самый популярный курорт – Доминиканская республика, которая расположена на острове Гаити. На курорте наслаждаются фантастической природой, проживанием в респектабельных отелях, изысканной кухней, дайвингом и экзотической атмосферой.

На остров Ямайка едут за весельем и безмятежностью, танцевать регги, а также нырять с аквалангом. Отличительная особенность острова - белоснежные пляжи с пальмами, джунгли и горы.

В Мексику, как правило, едут не только отдыхать на белоснежных пляжах, но и любоваться подводным миром, изучать местную культуру и традиции индейцев майя.

Фото: Отдых на Ямайке (pixabay.com)

Какие рейсы возобновляются?

Некоторые авикомпании анонсировали возобновление рейсов на карибские курорты уже в октябре.

Так, в Доминикану можно будет долететь авикомпаниями:

с 2 октября - "Lufthansa" и "Condor" через Франкфурт.

с 31 октября – "МАУ" и "Air France" через Париж.

На остров Ямайка полетят рейсы:

- "Lufthansa" и "Condor" через Франкфурт (с посадкой в Гаване) с 3 октября.

В Мексику (Канкун) запустят два рейса:

- "Lufthansa" через Франкфурт с 1 октября;

- "Lufthansa" и "Condor" через Франкфурт с 3 октября.

В Доминикану полетят чартеры

Кстати, с 16 октября авиакомпания "Азур Эйр Украина” вместе "Анекс Тур" запускают первые рейсы в Доминиканскую республику. Перелет будут осуществлять на самолетах "Boeing 767-300" в эконом и бизнес-классах.

"Доминиканская Республика является одним из самых популярных направлений Карибского региона среди украинцев. Турпакеты можно подобрать разные, цена стартует от 62 000 грн на двоих", - комментируют РБК-Украина в пресс-службе компании "Анекс Тур".

Фото: В октябре откроют рейсы на Карибы (pixabay.com)

Какие условия въезда в Доминикану для туристов?

Правительство Доминиканской разработало четкие протоколы, которые будут гарантировать безопасность здоровья туристов во время отдыха в стране. Кроме них, международные гостиничные бренды тоже разработали свои глобальные правила по безопасному обслуживанию туристов.

"Все отели работают по протоколу здравоохранения Всемирного совета по вопросам путешествий и туризма (WTTC), что гарантирует безопасность отдыхающим и персонала. Все туристы получают страховку от COVID -19, которая покрывает и самоизоляцию, и лечение, и стоимость билета домой для всех путешествующих в декабре 2020. Расходы берет на себя правительство республики", - отмечают в "Анекс Тур".

При въезде в Доминиканскую республику украинцам ПЦР-тесты не нужны, в аэропортах выборочно будут делать экспресс-тесты. Самоизоляция после возвращения в Украину пока не требуется.

Туристы должны придерживаться общепринятых правил карантина в публичных местах и во время экскурсий: носить маски и соблюдать социальной дистанции.

Фото: На курорте есть все для яркого отдыха (pixabay.com)

Доминикану не зря называют маленьким "карибским раем": на курорте есть буквально все для яркого сказочного отдыха. Ценителям комфортного отдыха обязательно нужно посетить это место хотя бы раз.

Напомним, ранее мы писали, что еще одна курортная страна может открыться раньше срока.

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