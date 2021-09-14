Белоснежные пляжи и прохлада летом. В Египте открывают два масштабных туристических города. Что о них известно

Аль-Аламин и Аль-Галяла станут новыми курортными центрами страны

В Египте в ближайшие месяцы откроют два новых туристических города – Аль-Галяла на Красном море и Аль-Аламин – на Средиземном. Об этом сообщил на днях министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани.

Эти два города – лишь часть масштабного строительства новых туристических, административных и индустриальных центров. Всего правительство Египта возводит 24 новых города в стране, включая новую административную столицу на 6,5 млн жителей в 45 километрах от Каира, которую откроют уже в этом году. Об этом рассказала во время встречи с журналистами в Киеве заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби.

"Кроме столицы, правительство строит 23 новых города рядом с большими городами. Это будут Нью-Аламин, Нью-Арамиш, Нью-Рашид, Нью-Мансура, Нью-Думьят", - рассказала она.

Что известно о новых туристических локациях – в материале РБК-Украина.

Аль-Галяла – курорт с уникальным климатом

"Большое строительство" в Египте реализуется по многим направлениям. Самые амбициозные проекты описаны на сайте Главного управления Египта по инвестициям и свободным зонам.

Сообщается, что новый город Аль-Галяла (Al Galala) является одним из крупнейших египетских проектов с уникальным привлекательным для туристов месторасположением. Там есть все необходимое для качественного отдыха: нетронутые пляжи и большая высота, что дает городу климатическое преимущество – температура на 10 градусов ниже, чем на уровне моря. Город расположен на самом высоком горном плато между Айн-Сухной и Зафараной и выходит на побережье Красного моря.

Фото: Проект курорта Аль-Галяла (propertyfinder.eg)

Новый город находится примерно в 170 километрах от международного аэропорта Каира и в 50 километрах от порта Сохна. В нем расположен "медгородок" мирового класса, первую олимпийскую деревню для спортивных мероприятий, университет, а также жилые и туристические районы.

Строительство туристического курорта началось в 2015 году. Он расположен на берегу Суэцкого залива в районе Рас-Абу-Дарадж на площади 40 га. Там уже есть два отеля, прибрежная зона. Это курорт мирового класса с пристанью для яхт, с 239 полностью оборудованными яхтами и "городом водных игр", которые будут проводить крупные компании.

В настоящее время строится 6-километровая канатная дорога, чтобы соединить туристическую зону с медицинским городом. Также - обычная дорожная сеть. Для обслуживания города строится опреснительная установка мощностью 150 тысяч кубометров.

Десятки новых объектов и медицинский туризм

Новый Аль-Аламейн (Al Alamain) - первая модель городов-миллионников нового поколения, изначальные инвестиции в который оценивались в 10 млрд долларов. Ожижается, что он станет одним из самых привлекательных городов, который изначально сможет "принять" более 3 миллионов человек.

Фото: Будущий курорт Аль-Аламейн (коллаж РБК-Украина)

Регион Аль-Аламейн (Аль-Аламин) в провинции Матрух в настоящее время превращается во вторую Александрию, к западу от которой он и расположен. Правительство строит новый город на побережье Средиземного моря среди десятков новых туристических проектов, которыми известен этот район.

Планируется, что город будет не только главной туристической достопримечательностью с его белыми песчаными пляжами, чистой водой и комфортной погодой, но и станет культурным центром. Также там хотят построить новую библиотеку, которая будет конкурировать с библиотекой Александрии и привлечет посетителей со всего мира. Ожидается, что Аль-Аламейн станет и важным медицинским центром на побережье Средиземного моря.

Новый масштабный курорт рядом с Шарм-эль-Шейхом

В Египте также занялись строительством новой туристической локации к северу от Шарм-эль-Шейха. Элитный курортный комплекс появится на полупустынном участке возле рифа Рас Джамила.

Новый проект Ras Ghamila планируется создать по принципу элитного частного курорта Эль-Гуна в 30 километрах от Хургады, который называют "египетской Венецией".

На новом курорте будут построены отели категории 3,4 и 5 звезд, рестораны, бассейны, спортивные комплексы. Территория курорта будет занимать 800 тыс. квадратных метров (80 га), а длина береговой линии составит 750 метров. На территории комплекса будет построена вся необходимая инфраструктура.

Фото: Побережье возле рифа Рас Джамила (wikimapia.org)

Место для создания нового курорта выбрали специально с расчетом на любителей подводного мира – рядом находится один из лучших рифов Египта – Рас Гамила (Рас Джамила). Он отделяет от моря мелкую лагуну с песчаным дном, удобную для купания туристов.

Ближайшая бухта Шарм-эль-Шейха - Рас Насрани - хорошо известна туристам и любителям дайвинга. Там расположены известные 4* и 5* отели.

Напомним, небольшой курорт в Турции становится все более популярным у украинцев.

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