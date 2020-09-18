Резиденция с маяком и сказочная природа: маршрут по Киевщине для идеального уикенда

Первый месяц осени - отличное время для отдыха на море. Для полного впечатлений путешествия совсем не обязательно ехать на юг страны. Под Киевом, к примеру, есть свое море, вокруг которого сконцентрированы локации для разнообразного отдыха в окружении природы.

Ведущие и тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько специально для РБК-Украина составили список самых интересных мест в часе езды от Киева, которые они советуют посетить на выходных.

Если вы проедете по этому маршруту, то получите массу позитивных эмоций, и у вас останутся незабываемые впечатления от такого выходного дня, уверены блогеры.

"Останки динозавра"

Одной из самых интересных локаций рядом с Киевом ведущие считают заброшенный бобслей в Вышгороде. Когда-то этот уникальный объект был санной трассой для подготовки спортсменов к соревнованиям.

Летом к саням приделывали пластиковые колеса, и они грохотали по деревянному настилу трассы. Рядом работала также детская спортивная школа.

Видео: Что посмотреть в Киевской области (Youtube.com/Узол і Манько)

"Еще до перестройки спортсмены тренировались и получали первые награды на соревнованиях. А после "перестройки" финансирование прекратили, и объект остался пустовать. Сейчас он выглядит, словно останки огромного динозавра. Только местами осталась деревянная обшивка, а в основном, - металлический скелет", - рассказывает Макс.

Сейчас рядом с полуразрушенным и обгоревшим бобслеем зимой можно покататься на лыжах. Ну а в другие времена года – любоваться видом на водохранилище с горы.

Обрывистый берег с качелью

Путешественников впечатлило место на берегу Киевского моря с обрывистым берегом и соснами вокруг. Это очень красивое и удобное место для пикника или барбекю - с видом на море в тени деревьев.

"Место очень живописное, но мы искали особенную точку, где между деревьями висели качели. Но, когда приехали, на дереве остался лишь кусок веревки. А качели кто-то срезал", - делится Оля.

Но, несмотря на потерю качели, а вместе с ней - и возможности сделать красивые фот, это место все же идеально подходит для отдыха большой семьей, считают путешественники.

Резиденция с маяком

Резиденция "Сухолучье" – один из самых "протоптанных" маршрутов для киевлян на выходных. Несмотря на это, локация остается очень привлекательной для активного отдыха на природе.

Фото: Оля Манько возле маяка (Узол и Манько)

Бывшая резиденция с охотничьим хозяйством Виктора Януковича сейчас открыта для посетителей, вход стоит 50 грн. На территории есть на что посмотреть: "хонка", служившая ранее охотничьим домиком. Домик возвели на месте, где когда-то располагался дом охотника Владимира Щербицкого - первого секретаря ЦК КП во времена СССР.

Также здесь есть церквушка, вертолетная площадка, кафе, озера, пляж и красивая набережная Киевского моря.

"На набережной есть даже маяк, он небольшой, но на него можно забраться и сделать отличные кадры", - отмечает Макс преимущества популярного места.

Территория резиденции – ухоженная и зеленая, здесь можно устроить пикник на лужайке, поплавать в озерах или в Киевском море. На территории угодья ходят кони Пржевальского и олени. Их, если повезет, можно даже погладить.

Фото: На ранчо катаются на лошадях и пони (Узол и Манько)

Настоящее ранчо

"В селе Литвиновка Вышгородского района расположилось самое настоящее уютное ранчо, где можно покататься на лошадях или повозке, а деткам - на пони", - советуют блогеры место для семейного отдыха.

Полчаса верхом на лошади обойдутся в 350 грн, а экскурсию по огромной территории проведут за 50 грн.

К слову, "Соломахино ранчо" – это еще и конный клуб, где можно научиться правильному поведению с лошадьми. На территории также есть кафе с очень демократичными ценами или можно приехать со своим и арендовать беседку.

Клуб виндсерфинга

В Вышгороде расположен виндсерфклуб "Мистраль" – место, куда съезжаются любители покорять волну. Это место не оставит равнодушным даже тех, кто сроду на серфе не стоял и ветер в паруса не ловил.

Чего только стоит вид на Киевское море, которое покоряют спортсмены!

Фото: Виндсерфинг на Киевском море (Узол и Манько)

"На выходных, когда ветрено, на воду выходит очень много виндсерферов и это завораживающе зрелище", - говорит Макс.

Для любителей водных видов спорта можно арендовать как виндсерф (это как обычный серф, только с парусом) или сап-борд. Цена 300 и 200 грн в час.

Прогулка на теплоходе в сопровождении саксофона

Прогулками на корабле по водам Днепра давно никого не удивишь. Но особенные впечатления оставляет маршрут по Киевскому морю среди бескрайней глади воды, обращают внимание Оля и Макс.

"Вроде банальное развлечение, но теплоход на Киевском море - это на самом деле впечатляюще. Маршрут ведет через Межигорье, а на борту вечерние сеансы сопровождает саксофонист, который создает очень романтическую атмосферу", - описывают свои впечатления блогеры.

Фото: Прогулка на теплоходе по водохранилищу (Узол и Манько)

Кроме того, добавляют они, на борт можно приносить свою еду. Поэтому пароход - отличное место для романтического ужина со своей половинкой.

Всего лишь в одном направлении рядом с Киевом можно найти кучу интересных мест и занятий, чтобы увлекательно провести выходные. Выбирайте одно из перечисленных и наслаждайтесь активным отдыхом.

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