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Рейсы в экзотические страны на зиму существенно сокращают: в чем причина

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Понедельник 17 января 2022 16:27
Рейсы в экзотические страны на зиму существенно сокращают: в чем причина Фото: Отдых на Мальдивах и в Доминикане (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Почему с февраля 2022 года отменяют чартеры в Доминикану, Мексику и на Мальдивы

Чартерные рейсы на Мальдивы, в Мексику и Доминикану, заказчиком которых выступает туроператор "Компас", свернут досрочно, сообщает Turprofi.com.ua.

"С февраля мы закончим чартерные программы с МАУ по этим трем направлениям", – сообщил профильному изданию исполнительный директор туроператора "Компас" Дмитрий Гудзий.

Не выдерживают конкуренции. Почему отменяют чартеры

Причина, по мнению экспертов, проста и заключается совсем не в качестве предлагаемого продукта. "Не выдерживают конкуренции — другого ответа нет, — констатирует директор одного из профильных туроператоров. – Борта загружают полностью, но это идет туроператорам в убыток".

Из-за замены, которая произошла в последний момент, оператор оказался в сложной ситуации. Вместо двух бортов на тысячу пассажиров, он получил только один на 267 пассажиров (16 — в бизнес-классе).

"Компасу" сразу пришлось скорректировать программы, сделав вместо двух цепочек в Доминикану одну. Оставшиеся программы не помогло выйти на запланированные доходы — цена билетов напрямую зависит от количества пассажиров в салоне", – говорится в сообщении.

Цены приходилось снижать, что оказалось невыгодным

"Конкурировать в этом плане с Anex Tour, у которого на одном борту летит 531 пассажир, оказалось сложно. Португальский Boeing 767-300ER хорош: с комфортным расстоянием между креслами, прекрасным бизнес-классом.

Рейсы в экзотические страны на зиму существенно сокращают: в чем причина

Фото: Чартерные рейсы на Мальдивы, в Мексику и Доминикану сократят (unsplash.com/upgraded-points)

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы привлечь большое количество VIP-клиентов (многие из них предпочли регулярку). А эконом-сегмент, ориентирующийся в первую очередь на цену, ориентировался на Anex Tour. Туры "подгорали", цены приходилось снижать, а это не помогает бизнесу. Туроператор предпочел не рисковать", — сообщают в Turprofi.

Клиенты, купившие турпакеты с перелетом на МАУ, в феврале полетят уже регулярными рейсами — к счастью, вариантов хватает. В некоторых случаях туристам придется доплатить, хотя для дорогих направлений суммы в сто долларов за одного — не настолько существенны, чтобы заставить людей отказаться от запланированного отдыха и лететь придется с пересадкой, отмечают в издании.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) совместно с туристическим оператором "Компас" анонсировали запуск рейсов на экзотические курорты Доминиканы.

Также мы рассказывали, что на Мальдивах фиксируют новые рекорды по прибытию гостей.

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