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Экзотический Новый год. Отдых в Доминикане, Мексике и на Мальдивах станет доступнее для украинцев

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Среда 08 декабря 2021 17:06
Экзотический Новый год. Отдых в Доминикане, Мексике и на Мальдивах станет доступнее для украинцев Фото: Туры на Мальдивы (unsplash.com/rayyu-maldives)
Автор: Евгения Тугушева

Рейсы на курорты будут выполняться с 27 декабря 2021 года

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) совместно с туристическим оператором "Компас" анонсировали запуск рейсов на экзотические курорты Доминиканы (Пунта-Кана), Мексики (Канкун) и Мальдив (Мале).

Об этом, сообщается на странице туроператора в Facebook.

Сообщается, что рейсы будут выполняться с 27 декабря 2021 года.

Программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на ВС Boeing 767-300ER с двухклассной компоновкой салона – бизнес и эконом.

"Учитывая, что возобновление полетов дальнемагистральных самолетов Boeing 777-200ER планируется во втором квартале следующего года, программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на ВС Boeing 767-300ER авиакомпании партнера "ЕвроАтлантик", – сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Экзотический Новый год. Отдых в Доминикане, Мексике и на Мальдивах станет доступнее для украинцев

Фото: Туры на Мальдивы (unsplash.com/mike-swigunski)

Таким образом, будет реализован совместный проект по выполнению дальнемагистральной программы, где также частично будут задействованы экипажи МАУ, уточняют в авиакомпании.

Кроме этого, в авиакомпании рекомендуют туристам внимательно следить за обновлением правил и эпидемиологическими ограничениями той или иной страны назначения. Например, на интерактивной карте МИД Украины.

Напомним, мы рассказывали про лучшие идеи для встречи Нового года в Дубае.

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