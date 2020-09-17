Релакс и комфорт: пять лучших термальных источников Украины

Термальные источники в Украине стремительно набирают популярность среди любителей совместить приятное с полезным. В местах, где целебные гейзеры выходят на поверхность, работают десятки бассейнов и баз отдыха.

На термальные воды едут, как на курорт: расслабиться с комфортом и набраться сил. В битве за туриста выигрывает сервис частных гостиниц, в то время как традиционная "санаторная" подача услуг подкупает разве что низкой ценой.

Большинство термальных бассейнов находятся в Закарпатье. Это связано с географическим положением – в местах тектонических разломов поверхностные воды попадают вглубь, насыщаются целебными минералами, нагреваются и под давлением выбрасываются на поверхность.

Фото: Отдых в "Жаворонке" (zhayvoronok.net)

Термальные бассейны в Берегово

В термальных источниках Берегово вода - кремниево-хлоридно-натриевая высокой минерализации. Такой состав воды сравнивают с водами Исландии и Новой Зеландии. Считается, что такая вода позитивно влияет на нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы.

Температура воды в Берегово – 57 градусов, она поднимается с глубины 1080-1150 метров. Чтобы отдыхающие могли купаться, ее охлаждают в разных бассейнах до приятной температуры. Так, в детских бассейнах температура воды составляет 36 градусов, во взрослых – 33.

В Берегово находятся комплексы отдыха с термальными бассейнами. К примеру, в "Жаворонке" есть крытый бассейн с гидромассажем и водопадами, отдельно – джакузи, и также два термальных бассейна под открытым небом.

Стоимость: 200 гривен за 2 часа, и 400 гривен за весь день. Проживание в отеле комплекса – от 700 гривен в сутки.

Термальный комплекс "Закарпатье" был открыт в 1967 году как оздоровительный центр для тренировки и реабилитации спортсменов перед Олимпиадой 1980 года. Бассейны на территории комплекса открытые, но два меньших на холодный период накрывают поликарбонатной крышей. Вода даже зимой держится на отметке термометра в 32 градуса.

Стоимость: 150 гривен за 2,5 часа.

Фото: Термальная купальня в "Жаворонке" (zhayvoronok.net)

Воды в Косино

Это еще одна знаменитая локация для водолечения. В 13 километрах от Берегово рядом с селом Косонь находятся термальные источники с разной температурой воды.

В комплексе "Термальные воды Косино" работают восемь бассейнов с разной температурой воды – от 25 до 40 градусов.

Самые популярные бассейны с термальными водами на курорте – "бассейны-близнецы", в которые вода подается без фильтрации, и самый большой в мире термальный бассейн "Золотой кран здоровья" с фонтанами-джакузи в форме посуды для традиционных местных напитков.

Фото: Купание в Косино (kosino.ua)

Бассейны "Инь-Янь" и "17 шагов здоровья" задуманы для чередования ванн с температурой 38-40 градусов и 7-10 градусов для оздоровительного эффекта.

Стоимость: 450 гривен за 3 часа в бассейнах комплекса, 900 – за весь день. Проживание в отеле комплекса: от 6000 до 16800 гривен в сутки с питанием "полный пансион" и неограниченным посещением купален.

В лечебно-оздоровительном комплексе "Эко-Термал" термальная вода имеет температуру 38-39 градусов. Туда едут лечить остеохондроз, артрит, заболевания желчного пузыря, варикоз.

Стоимость: Полный день пользования бассейнами стоит 400 гривен или входит в стоимость проживания в отеле (от 450 гривен с человека в сутки).

Фото: Термальные бассейны в Косино (pixabay.com)

Теплые воды Велятино

В селе Велятино поблизости от границы с Румынией находится комплекс отдыха с термальными бассейнами и бочками с лечебной водой. На этот курорт едут лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, органы дыхания и гинекологические болезни.

Термальная вода в источнике имеет концентрацию солей в 33 раза выше, чем морская, и повышенное содержание йода. Температура воды в бассейне держится на уровне 36 градусов.

Стоимость: 2 часа купания – 200 гривен, целый день – 400. Сейчас комплекс временно закрыт в связи с техническими работами, после открытия цены могут измениться.

Фото: Термальный бассейн в "Золотой горе" (zolota-gora.com)

"Золотая гора" рядом с Ужгородом

На территории комплекса в селе Барвинок работают 5 бассейнов с термальной водой 29 и 39 градусов. Два из них – в помещении.

По химическому составу вода из источника относится к горячим кремниевым гидрокарбонатным водам средней минерализации. По составу похожа на лучшие воды курортов Чехии, Франции и Германии.

На термальные воды источника едут лечить подагру, сахарный диабет, анемию, больные почки и желудок.

Стоимость: 2 часа – 250 гривен, целый день – 500 гривен. При проживание в отеле – скидка 30% (номер в сутки от 950 гривен с человека).

Фото: Купание в термальной воде (zolota-gora.com)

"Омолаживающие" ванны в Нижнем Солотвино

Это знаменитый источник, отдохнуть на котором можно в комплексе "Дереновская купель". Вода из урочища Дереновка в 12 км от Ужгород была известна в Европе еще 4 века назад. Санаторный комплекс расположен рядом с селом Нижнее Солотвино.

Термальная вода в бассейнах богата кремнием и бором, лечит суставы, сердце и сосуды, нервную и эндокринную системы. Благодаря кремнию вода считается омолаживающей и способствующей регенерации кожи.

Стоимость: посещения спа-комплекса с термальным бассейном обойдется в 600-800 гривен в день для тех, кто не живет в отеле (номер стоит от 2800 гривен в сутки).

Фото: Бассейны в "Дереновской купели" (booking.com).

Холодная осень наступит со дня на день, и теплый уютный отдых станет более актуальным. Теплые источники – замечательный подарок природы для желающих полноценно отдохнут в Украине, особенно - в холодные месяцы.

Напомним, мы писали, сколько стоит отпуск в отелях в Карпатах окружении гор.

Также сообщалось, когда именно стоит ехать за тихим отдыхом в Карпаты.