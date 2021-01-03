"Рекордные показатели": в Египте рассказали, каким будет туризм в стране в 2021 году

Доходы от туризма в Египте значительно пострадали из-за пандемии нового коронавируса, сократившись на 67,2% в 2020 году.

По словам Мохамеда Кауды, главы комитета по туризму и авиации Египетской ассоциации молодых предпринимателей (EJB), в 2019 году страна получила выручку в размере 13 миллиардов долларов от туризма, но затем последовал резкий спад доходов из-за пандемии COVID-19.

Эксперт отметил, что количество иностранных международных туристов, прибывших в Египет в 2019 году, достигло 13 миллионов человек. Но в 2020 году этот показатель упал на рекордные 69,5%.

Когда восстановится туризм

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) разработала три сценария восстановления туристического сектора и ожидает оживления в международном туризме во второй половине 2021 года.

Прогнозируют, что восстановление продолжится и в 2022 году, поскольку условия путешествий поэтапно нормализуются, а с пандемией в большинстве стран будут бороться и далее. В частности, благодаря вакцинации.

Однако международному туризму может потребоваться от 2,5 до 4 лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года, отмечают в организации. Ранее в комитете по туризму и авиации EJB заявили, что количество международных рейсов в Египте снизилось на 72% за первые 10 месяцев 2020 года.

Фото: Доходы курортной страны от туризма упали на 67,2% в 2020 году (pixabay.com)

В своем годовом отчете о деятельности местного и международного туристического сектора, комитет указал, что снижение показателей из-за кризиса COVID-19 привело к потере примерно 935 млрд долларов экспортных доходов от международного туризма. В организации говорят, что эта цифра демонстрирует убытки в 10 раз выше, чем во время глобального экономического кризиса 2009 года.

Пока предполагается, что в 2021 году обязательное тестирование для туристов на коронавирус останется обязательным в Египте, по крайней мере в первые месяцы года. В то же время в стране пока нет значительных ограничений для туристов, кроме запрета на массовые скопления людей.

Кроме того, в 2021 году в Египте хотят открыть несколько культурно-исторических объектов, чтобы привлечь больше туристов в страну. Также там запланировали провести масштабную промокампанию местных курортов.

Останется ли Египет популярным среди украинских туристов?

Спрос на путевки в курортную страну традиционно сохранялся в Украине до пандемии, говорит РБК-Украина специалист по подбору туров Любовь Чернега.

"Во время локдауна весной 2020 года туризма не было вообще, но затем он начал восстанавливаться. В структуре продаж это направление пока не вернулось показателям прошлого года, но восстанавливалось быстро. Какую-то часть туристов сдерживает то, что для въезда в Египет нужны тесты на COVID-19, но таких мало. В основном те, кто хочет отдохнуть, без значительных опасений планирует отпуск в Египте и сейчас", - говорит она.

По прогнозам эксперта, такая же тенденция сохранится и в следующем году – Египет вряд ли потеряет популярность у украинских туристов.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоят туры в Египет во второй половине января.

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