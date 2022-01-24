ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Руїни 18 століття. У Львівській області унікальний палац продають за одну гривню

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 17:32
Руїни 18 століття. У Львівській області унікальний палац продають за одну гривню Фото: Палац Марсів на Львівщині продають за 1 гривню (колаж РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Проєкт передбачає передачу інвестору унікальної споруди, щоб її зберегли та відновили

У Львівській області продають палац за одну гривню. Місцева влада підготувала проєкт, який передбачає передачу інвестору, за одну гривню, руїни палацу Марсів. Про це повідомляє Ukrainaincognita.com с посиланням на допис Оксани Гіль у Facebook.

Палац знаходиться у південно-східній частині міста Судова Вишня (Яворівський район Львівській області).

Родина графів Коморовських. "На жаль, нікому руїни не потрібні"

"Сьогодні пам'ятник знаходиться на балансі у міста. Руїни хотіли продати за великі гроші, але потенційні покупці відвертаються від пропозиції. Влада почала шукати інвестора, який міг би відновити палац. Влада підготувала конкретний проект, в якому пропонується передати залишки маєтку інвестору за символічну ціну 1 гривня! На жаль, нікому руїни не потрібні", - йдеться у повідомленні.

За словами авторки допису, Палац Марсів збудований на початку 18 століття. Спочатку власниками маєтку була родина графів Коморовських. На початку ХХ століття маєток був проданий родині Марсів. Найбільший розквіт палацу прийшовся на часи знаного естета Яна Станіслава Віталіса Марса, який був власником Судової Вишні на початку ХХ столяття.

Руїни 18 століття. У Львівській області унікальний палац продають за одну гривню

Фото: Руїни палацу Марсів у Львівській області (колаж РБК-Україна)

Після його смерті власність успадкував онук Кшиштоф Марс, який зремонтував палац після шкоди завданої Першою світовою війною. Навколо палацу є великий парк, територія якого займає шість гектарів.

У радянські часи палац був переобладнаний в гуртожиток зооветеринарного технікуму. 1995 року палац згорів, і з того часу стоїть у руїнах. Тепер активісти сподіваються, що унікальну споруду зможуть відновити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині три родини купили палац та самостійно його відновлюють.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору