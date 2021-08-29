Разрушительные циклоны и опасность: украинец побывал на отдаленном острове - последнем из мест "за гранью цивилизации"

Украинский путешественник Вадим Ивлев рассказывает о своем очередном путешествии на необычный отдаленный остров. На этот раз точка на карте, которую он выбрал - Малаита - вулканический остров в составе Соломоновых островов в Тихом океане. Расположен он в 100 километрах от острова Гуадалканал.

Мало кто отправляется к этому острову просто отдохнуть.

"Зачем тратить двое суток, лететь через Дубай и Брисбен к далекой Хониаре, потом плыть пол дня на пароме, а дальше - еще час на крохотном моторном каноэ?"- на такое решаются далеко не все, говорит путешественник. Однако этот остров - настоящая находка для искателей приключений. Поэтому туда он отправился вместе с женой Оксаной.

Малаита - остров с влажным климатом, а ритм жизни и быт местных - очень особенный. Площадь острова - 4,307 квадратных километров, а живет здесь около 160 тысяч человек. О том, каким было путешествие Вадима Ивлева и что его удивило на этом острове больше всего - в материале.

Остров, известный благодаря рассказу об опасной жизни на "страшных Соломоновых островах"

Остров Малаита, Соломоновы острова. Некоторые путешественники произносят это название дрожащим голосом. Их гипнотизируют страшные детали и бесчеловечность туземцев.

Туристы, которые тратят свои время и деньги ради развлечений, встречаются здесь с романтикой далеких путешествий. Вопреки здравому смыслу, романтики делают ставку на свое предчувствие: что может быть хуже понимания того, что мог, но отказался попробовать что-то новое?

Фото: Часть населения острова Малаита - "люди соленой воды". Они живут на воде, строя корабли и искусственные острова (Вадим Ивлев)

Неужели кто-то утверждает, что Соломоновы острова - лучшее место для отдыха? Зачем тратить двое суток, лететь через Дубай и Брисбен до далекой Хониары, плыть пол дня на пароме, а потом еще час на крохотном моторном каноэ? Ведь есть множество более безопасных стран с комфортными курортами, куда легко и удобно добраться.

Вместе с тем бытует мнение, что страна, герб которой украшают акула и крокодил, имеет настоящий неповторимый колорит. Между прочим, королева Елизавета II является здесь конституционным монархом.

Остров Малаита известен благодаря рассказу американского писателя Джека Лондона об опасной жизни на "страшных Соломоновых островах". В нем он намекает, что этот остров — настоящая находка для искателей приключений. Поэтому туда мы и отправились вместе с моей женой Оксаной.

Фото: Традиция строить острова происходит с древних времен. Главной целью была защита от охотников за головами и москитов из-за распространяемой ими малярии (Вадим Ивлев)

"Таинственная культура островитян привлекала нас больше, чем нетронутые джунгли"

Современные туристические путеводители описывают этот остров как скрытый от посторонних глаз захватывающий мир джунглей и гор, самой высокой из которых является гора Коловрат высотой 1438 метров. Но таинственная культура островитян привлекала нас больше, чем нетронутые джунгли.

Британские колонизаторы считали жителей острова "главной напастью наряду с жарой, духотой, стоногами, песчаной мухой и другими бедствиями". Они называли их "самыми глупыми людьми, лишенными каких-либо добродетелей, приученными есть языки и органы своих врагов, муравьев и собак, жить в грязи и непрерывном страхе за своих соседей и злобных духов, обитающих под крышей каждой хижины, в каждом дереве и камне". Плантаторы были мало заинтересованы в понимании богатства местной культуры и относились к ней свысока.

На самом деле малаитяне — замечательные хозяева, мастера и музыканты. Удивительный оркестр малаитянских музыкантов, которые красиво играют на дудочках, можно считать жемчужиной художественного творчества жителей острова.

Из столицы Соломоновых островов, города Хониара, до острова Малаита мы добрались на пароме, преодолев 100 километров по бурному морю. Паром причаливает в деревне Ауки, административном центре провинции Малаита. На острове есть два очень непохожих типа людей. Часть населения - низкорослые, коренастые и обитают в лесу. Их зовут "горными" или "лесными" людьми.

Фото: Симпатичная женщина Сэра смогла построить себе из кусков кораллов собственный остров (Вадим Ивлев)

Люди, живущие на воде, строят корабли и искусственные острова

Другая часть - "люди соленой воды". Они выше и стройнее, живут на воде, строя корабли и искусственные острова. Не напоминает ли это вам кинофильм 1995 года "Водный мир"? Чтобы увидеть их собственными глазами, надо ехать в западную часть острова Малаита, в лагуну Лангаланга. Она длиной 21 километр. На пристани поселка Ауки вас будет ждать местный проводник на моторном каноэ. Всего через час он доставит вас к островку госпожи сэры Кэи.

Мы уверены, что вам сразу придется по душе умная, веселая, озорная, симпатичная дама Сэра. Разве не поражает, что эта хрупкая женщина удосужилась построить себе из кусков кораллов собственный остров?

- Я еще в молодости не любила сидеть, сложа руки. Работа из рук не выпадала. Насмехались надо мной. Кто помог? В миссионерской школе. Я с трудом справлялась то с одним, то с другим. Остров построила 25 лет назад. Сначала хибарка, потом вторая, красивый садик с обеих сторон.

Фото: Строительство острова без цемента и металла — настоящее искусство, требующее больших усилий. Это хорошо видно во время отплыва (Вадим Ивлев)

Сэра вспоминала, как ей было непросто, потому что она — мать-одиночка с тремя детьми, которых нужно было кормить, да еще и платить проценты за ссуду банка. Чтобы как-то заработать деньги, она изготавливала ожерелье из ракушек. Это искусство, которым владеют жители лагуны. Они называют такие бусы "шелл мани" (shell money) и применяют как эквивалент денег. Нити двухметровой длины, набранные из бусин красного, белого и черного цветов, используются для выкупа невест.

В отличие от сэры — хорошей гостеприимной хозяйки, ее партнер, немец, был совсем неприветлив. Он сразу показал, что нам здесь не рады. Мы даже не успели поздороваться, как он стал роптать:

- У нас и пива нет, самим его не хватает!

Мы объяснили, что не пьем пива, а на обед мы бы съели салат или рыбу. На что он продолжал рычать:

- Рыбы у нас тоже нет.

Но Сэра ответила, что рыба в морозильнике есть. И только в конце нашего визита он сказал:

- Что ж, вы были хорошими гостями.

Итак, недаром мы мало ели и не пили его пива.

Традиция строить острова происходит с древних времен. Главной целью была защита от охотников за головами и москитов за распространяемую ими малярию. Также Сэра рассказала, что ранее ее народ занимался каннибализмом:

— Ели друг друга, и для того, чтобы не быть съеденными или убитыми другими, строили острова и спасались на них.

Фото: Остров Сэры - это зеленый оазис (Вадим Ивлев)

Сейчас жители Малаиты - мирные люди и питаются корнеплодами

Из разговоров с местными нам удалось узнать, что побудило к этому охотников за головами. Они носили браслеты из клыков кабана на бицепсах, которые свидетельствовали, что их хозяин совершил убийство. Причин могло быть несколько: кровная месть или заказ; грабеж и состязание — вроде экстремального вида спорта.

Они могли зарезать, заколоть или забить жертву палками, а затем отрезать и оставить на хранение в голову, язык или гениталии, которые, как считалось, содержат в себе храбрость и другие полезные черты характера жертвы. Сейчас жители Малаиты - мирные люди и питаются корнеплодами (ямсом, таро, сладким картофелем), рыбой, моллюсками и очень редко мясом — для этого они разводят поросят и собак.

Строительство острова без цемента и металла — настоящее искусство, требующее больших усилий. Кораллы пилили, собирали с заброшенных островов, засыпали песком, высаживали растения. Теперь остров госпожи Сэры - это зеленый оазис, который упоминается в авторитетных туристических путеводителях. К ней даже прилетала группа журналистов с немецкого телевизионного канала.

Фото: Красивый вечер в лагуне Лангаланга (Вадим Ивлев)

Сокрушительные тропические циклоны - настоящее бедствие для жителей лагуны. Во время шторма, даже в защищенной лагуне, такой остров может быть потоплен. Мы видели опустевшие острова, с которых волны смыли все, включая деревья и дома. Остров нужно постоянно укреплять, насыпая сверху камни и песок. Также жители лагуны имеют возможность воочию видеть, как повышается уровень океана.

Нам с гордостью показали очаровательную усадьбу осьминога - десятки искусственно выращенных ракушек гигантской тридакны (Tridacna Gigas) всех возможных цветов. Эти моллюски издавна ценились благодаря своим размерам, плодовитости и склонности собираться вместе. Из-за ракушек выглядывали мурены, неожиданно оказавшиеся на мелководье во время отлива, ведь разница уровней воды иногда достигает полутора метров.

- Все хорошо, разве что великолепные гигантские ракушки в воде возле дома соседи украли на еду, - говорит Сэра.

Фото: Удивительный оркестр малаитянских музыкантов, которые красиво играют на свирели (Вадим Ивлев)

Джунгли, где вас подстерегает опасность

На острове Сэры было безопасно. Другое дело — джунгли, где подстерегает опасность: если не каннибалы и охотники за головами, то туберкулез, тропические язвы, паразиты и малярия. Сложилось впечатление, что почти каждый житель Соломоновых островов либо сам переболел, либо имеет родственников, умерших от малярии. Заразиться очень просто даже в столице.

Будьте осторожными - не купайтесь в незнакомых местах! Даже в пресной реке могут быть акулы, занесенные приливом. Море переполнено муренами и баракудами.

Нам рассказывали, как во время нашего пребывания местный рейнджер застрелил 4-метрового крокодила — одного из тех, что хорошо чувствуют себя в соленой воде. У нас такой случай произошел во время пребывания на соседнем острове Новая Георгия. В один из дней на острове я отказался от дайвинга и остался на берегу. День был жаркий, поэтому я решил немного поплавать.

Сразу у берега начиналась большая глубина. Я прыгнул в воду с причала и поплыл в направлении соседнего острова. Я уже одолел несколько сотен метров. Мимо меня проплывали местные на маленьких каноэ, и у них были очень удивленные лица.

На пол пути к соседнему острову я увидел катер, на котором была моя жена. Тут я решил вернуться. Уже на берегу я встретил Оксану и услышал ее рассказ. В лодке был драйвер-инструктор по имени Чарли, который и указал на большого крокодила, который грелся на песке на острове, к которому я плыл. Вдруг он увидел пловца и с удивлением добавил:

- О! Ты только глянь на это! Какой-то сумасшедший туземец плывет прямехонько в пасть крокодила!

Понятно, что инструктору не хватило слов, когда Оксана призналась, что пловец — ее муж.

Фото: Я рад, что жажда новых знаний привела нас именно на эти далекие острова (Вадим Ивлев)

Итак, мы попытались поднять завесу тайн над родиной свирепых охотников за головами — людей, населяющих одно из последних мест на Земле, которое еще остается за пределами цивилизации. И я рад, что нам удалось осуществить задуманное и что жажда новых знаний привела нас именно на эти далекие острова.

Напомним, ранее Вадим Ивлев рассказывал, какие тайны скрывает знаменитый остров Бора-Бора в Тихом океане.

Также путешественник публиковал свою увлекательную историю о путешествии в город-призрак Рабаул на острове Новая Британия.