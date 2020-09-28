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Неспешный ритм: живописный остров, куда стоит поехать за спокойным отдыхом

Автор: Альваро Провейс

Где жить и что попробовать в самобытном регионе на двух островах

Прожив много лет на Карибских островах, я изучил их вдоль и поперек. Каждый остров самобытен, и было бы неправильно рассказывать о жизни на Карибах в общих чертах. Поэтому сегодня я хочу познакомить вас с Гваделупой, которая навсегда покорила мое сердце.

Антильская бабочка

Гваделупу часто сравнивают с бабочкой. И знаете почему? Найдите остров на карте и взгляните на его очертания – он и правда похож на бабочку. Ее "крылья" – это два маленьких островка: Бас-Тер и Гранд-Тер, которые вместе образуют большой остров Гваделупа.

Каждый раз Гваделупа встречает меня пением лягушек. Да-да, именно пением. Здесь куча миниатюрных древесных лягушек, которые по вечерам выводят настоящие арии. К тропической влажности нужно привыкнуть. Но уже через пару дней замечаешь, как твоя кожа начинает по-настоящему дышать, напитываясь живительной влагой, которой так не хватает в наших пыльных городах.

Жизнь на Гваделупе течет размеренно и спокойно. Если вы хотите замедлиться и сойти с бешено вращающейся карусели, в которую превратилась современная жизнь, то вам однозначно сюда. Опозданий здесь просто не существует. Все происходит своевременно – именно тогда, когда нужно.

Фото: Гваделупа - это заморский департамент Франции и остров в южной части Карибского моря (pixabay.com)

Если официант в кафе не обращает внимания на ваши активные призывы, не надо нервничать – к вам обязательно подойдут. Не торопите события – учитесь у жителей Гваделупы, которые достигли небывалых высот в умении расслабляться и получать удовольствие от каждой прожитой минуты.

Если вам доводилось бывать на гламурных Сен-Бартелеми или Сен-Мартене, Гваделупа удивит вас своей неприхотливостью. Найти элитный ресторан здесь – настоящий квест. Но, честно говоря, в этом нет нужды. Местную кухню, конечно, нельзя назвать изысканной, но зато она по-домашнему вкусная и сытная.

Что нужно обязательно попробовать на Гваделупе?

Аккра. Это вкуснейшие рыбные шарики, обжаренные в панировке. У каждой хозяйки есть свой рецепт аккра. И не дай вам бог сообщить, что ваша знакомая готовит вкуснее. Это будет обида на всю жизнь. Ну или как минимум до конца отпуска.

Рыба и морепродукты. Разумеется, на Карибском море без них никуда. Несмотря на то, что Гваделупа является заморским департаментом Франции, соусы и прочие атрибуты французской кухни здесь не в чести. Рыбу тут принято просто жарить, но какая это будет рыбка! Сочная, с хрустящей корочкой.

Блюда из курицы. Они есть в каждом заведении, потому что курочку здесь просто обожают. Единственный "минус" этой любви – обилие квохтающих и кудахтающих птиц, которые запросто разгуливают по улицам.

Фото: Жизнь в островном регионе течет размеренно и спокойно (eurokurort.by)

А если вам повезет остановиться подальше от центра города, в частном доме, то приготовьтесь бодро просыпаться после трех часов ночи, когда отовсюду начинают кукарекать петухи. Лично я спасался берушами, а однажды даже пытался догнать петуха и лишить его жизни. К счастью петуха, он бегал быстрее меня.

Что будете пить?

Не буду перечислять многочисленные фруктовые соки и коктейли на их основе. Манго, папайя, маракуйя, бананы – фруктов здесь много, все они свежие и сочные. Затрону другую сторону жизни на Гваделупе – его величество ром. Карибский ром славится на весь мир, а Гваделупа является одним из главных его поставщиков.

Была у меня интересная история с посещением ромовой фабрики Longueteau. Я договорился с владельцем о небольшой экскурсии. Приехал вовремя, а меня никто не встречает. Странно и как-то даже невежливо. Решил начать осмотр самостоятельно в надежде, что меня все-таки встретят.

Оказалось, что владельцу фабрики, Франсуа Лонгто, пришлось срочно проверять очередную партию – я обнаружил его посреди грохочущих машин по переработке сахарного тростника. Мужчина в мятом комбинезоне никак не походил на хозяина целого завода. И в этом опять отражается уклад жизни на Гваделупе – здесь не придают особого значения внешнему виду. Главное, чтобы человек был хороший.

Фото: Отдых на Карибском море (eurokurort.by)

Тут вам вряд ли пригодятся бриллианты и дорогие костюмы. Лучшая одежда – это футболка, шорты и сланцы. Я, кстати, знаю одного гваделупца, который всегда отказывался от моих приглашений приехать в Париж.

Аргумент у него был железный: если я поеду в Париж, мне ведь придется надевать носки. Представляете? Человек всю жизнь носил сланцы, не видел Парижа и при этом весьма доволен собственной жизнью. Счастье – оно в мелочах.

Но вернемся к рому. Население Гваделупы поголовно пьет два коктейля.

Первый – ти-пунш. Его любителей можно определить по характерной привычке. Человек как будто размешивает что-то в бокале, даже когда его руки пусты. Это связанно с особенностями приготовления коктейля. В классический ти-пунш входит всего три ингредиента: ром, лайм и сахар. Растворять сахар с помощью ложечки считается моветоном. Настоящие профессионалы размешивают его, раскачивая бокал.

Второй коктейль – ром-пунш, местная версия Mai Tai. Если ти-пунш покажется вам слишком крепким, то ромовый пунш точно придется по душе.

Где остановиться?

Скажу сразу: на Гваделупе всего один пятизвездочный отель – La Toubana, который получил этот престижный статус всего пару лет назад. Отель достойный, особенного внимания заслуживает гастрономический ресторан. Это одно из немногих заведений на Гваделупе, где можно попробовать действительно высокую кухню. "Минус" – нет своего пляжа. Вернее, он есть, но до него придется ехать на гольф-каре, потому что отель находится на возвышенности.

Второй неординарный вариант – это Le Jardin Malanga. Номера без телевизоров и доступа в интернет, Wi-Fi работает только в лобби. Отличное место для цифрового детокса. Продукты повар закупает лично, балуя гостей разными вкусностями.

Фото: Местные пляжи (eurokurort.by)

Каждый день – новые блюда. В мой прошлый визит в отеле жил шикарный рыжий кот – копия мультяшного Гарфилда. Надеюсь, он до сих пор лениво расхаживает по своим владениям и пытается поймать птичку. Охотничий инстинкт в нем силен, но вот настичь жертву не позволяет пухлая комплекция.

Третья гостиница, которая пришлась мне по душе, называется Fleur d’Epee. Находится в другой части острова – на Гранд-Тер. Хорошая "четверка" со всеми вытекающими: есть свой пляж, большой бассейн, разнообразные развлечения и шведский стол. Хотя в свете сегодняшних событий не уверен, что шведский стол остался.

Чем заняться?

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Я часто слышу, что на Гваделупе совершенно нечего делать. Думаю, эти люди вряд ли покидали пределы отеля, если говорят такие кощунственные слова.

Гваделупа – рай для эко-путешественников. Здесь такая шикарная природа и столько прекрасных мест, что я лучше сделаю отдельный очерк на эту тему.

Напомним, ранее мы писали, как можно поехать на Мальдивы во время пандемии.

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