Райский остров или безлюдная пустыня: что стоит учитывать, собираясь в знаменитый оазис с солеными озерами в Египте

Оазис Сива: берберский колорит и лечение в термах

В Египте есть необычные локации, которые привлекают путешественников пейзажами и культурным колоритом. Одна из таких – оазис Сива с бирюзовыми соляными озерами с теплой водой и белоснежными краями.

Туристы, побывавшие на островке зелени посреди пустыни, делятся завораживающими фото в соцсетях. Владелица одного из турагенств Катерина Гавриш рассказала на cтранице в Facebook о своем опыте путешествия к живописным озерам в оазисе Сива.

Чем интересен оазис Сива туристам

Оазис представляет собой территорию размером 20 на 50 километров с несколькими озерами, пальмовыми и оливковыми рощами, и городом с населением около 25 тысяч человек, большинство из которых – берберы.

Местность была заселена со времен фараонов – первое воспоминание об оазисе Сива приходится на 6-7 век до н.э. Тогда был построен первый некрополь на Горе мертвецов и храм Оракула, руины которого сохранились до наших дней.

Фото: Руины храма Оракула в Сиве (wikipedia.org)

Оазис Сива, который на древнеегипетском языке означал "Земля пальм", известен также тем, что в нем останавливался Александр Македонский перед завоеванием Персии – тогда оракул Амона назвал полководца законным фараноном Египта и объявил о его божественном происхождении.

"Райский остров" среди пустыни в провинции Матрух находится в 300 километрах от побережья Средиземного моря и в 50 километров от границы с Ливией.

"Сверкание мириадов кристалов восхитительно красиво"

Катерина Гавриш решила отправиться в Сиву после того, как увидела фотографии озер в соцсетях. Когда она полетела по работе в Марса-Алам, решила совместить путешествие с поездкой в это место.⠀

"Уже по дороге в оазис я решила узнать больше о месте, куда мы едем. Узнала, что наш МИД рекомендует держаться подальше от границы с Ливией. И что оазис находится не рядом, а в 9 часах езды от Каира и за день метнуться туда/обратно не получится", — делится информацией она.

Фото: Город в оазисе Сива (wikipedia.org)

Также турагент вычитала, что местное население крайне религиозно, поэтому женщинам для купания в озерах рекомендуют надевать одежду, полностью прикрывающую тело. При этом целью посещения оазиса было именно увидеть соляные озера – Катерина грезила ими еще с лета.

"Можно начать говорить про сверкание мириадов соляных кристаллов, про ощущение, что находишься в оживших спецэффектах, но описать, насколько это восхитительно красиво, не получится", - делится впечатлениями она.

На фотографиях девушка купается в бирюзовой воде в углублениях из соли среди коричневых берегов. Создается впечатление необычных природных бассейнов.

"Ты стоишь, офигеваешь от красок, хаотично вертишь головой и максимально широко раскрываешь глаза, чтобы запомнить и сохранить увиденное в памяти. Потом хватаешься за телефон и что-то снимаешь, понимая, что выйдет намного хуже, чем это выглядит вживую", - описывает она свою реакцию на соляные озера.

Фото: Завораживающая локация с теплой водой (facebook.com/katerina.gavrish)

Неожиданные нюансы: к чему стоит быть готовым туристам⠀

Несмотря на живописность места и его известность среди туристов, многие путешественники могут оказаться не готовы к такому отдыху.

Катерина Гавриш рассказала, что ожидает туристов, кроме живописной картинки озер:

Было ожидание, что там есть облагороженное место, куда возят всех туристов. Что там будет многолюдно, люди будут с ног до головы укутаны в ткани, и с камнями наготове, чтобы забросать туристок в бикини. Но зато будет душ, чтобы смыть соль с тела. Дорогу мы найдем легко - если что, спросим у местных.⠀

На самом деле возле озер оказалась огромная территория, на которой идут выработки. По дорогам ездят грузовики и тракторы.

Да, на карте отмечена локация, где все обычно фотографируются, и местные подскажут направление. Но в реальности - вокруг горы песка и соли, за которыми не видно, что где находится.

Фото: Место для купания в оазисе Сива - безлюдное (facebook.com/katerina.gavrish)

Озера в оазисе Сива, ради которых туристы преодолели долгий путь, они нашли только на второй день спустя три часа поисков.

Людей практически нет. Только те, кто задействован в выработках. Плотность – примерно один человек на километр. Можно купаться, в чем хочешь.

Еще один нюанс, который стоит учесть туристам: душа там нет нигде. А после купания соляная корка засыхает на коже.

Вода настолько соленая, а в пустыне настолько жарко, что после озера чувствуешь, будто тебя запекают в соляном панцире. Больно даже просто шевелиться. Я всерьез переживала, что волосы сломаются где-то у корней. На второй день хватило ума взять с собой гору бутылок с водой.

Фото: После купания на коже засыхает слой соли (facebook.com/katerina.gavrish)

Она добавляет: вода в озерах как - в ванне, почти "кипяток". Ощущения от плавания странные, но выходить из озера не хочется.

Скорее не плывешь, а ходишь по воде, аки святой. Находиться в вертикальном положении удобнее, безопаснее и нет риска, что тело вытолкнет, как поплавок, а лицо соприкоснется с водой и - "прощайте, глаза".

В оазисе отдыхают британские аристократы

В оазисе Сива есть немало отелей с бассейнами и спа, в которых можно остановиться на ночь или несколько дней. Во лучших гостиницах свободные номера распроданы на ноябрь, но в 3* неделю можно провести по цене от 330 долларов за двоих.

Один из самых необычных отелей в оазисе переносит туристов на столетия назад и помогает почувствовать себя героем восточных сказок. Отель выглядит как жилье берберов в прошлых столетиях.

Фото: Отель в оазисе (facebook.com/www.adrereamellal.net)

Там всего 42 номера из натуральных материалов, но со всеми современными удобствами, кроме электричества. Проживание обойдется от 530 долларов в сутки.

Этот романтический бутик-отель посещали даже члены британской королевской семьи. В нескольких километрах от отеля находятся каменные бассейны с лечебной термальной водой, соленое озеро с островом в окружении пальм и гора Джабал Дакрур, куда едут лечить суставы в песочных ваннах.

Напомним, ранее в Египте открыли выставку, которая быстро стала популярной фотолокацией.

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