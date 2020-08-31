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Пляжная экзотика: когда лучше планировать отпуск на Шри-Ланке

Понедельник 31 августа 2020 16:50
Пляжная экзотика: когда лучше планировать отпуск на Шри-Ланке
Фото: Отдых на Шри-Ланке (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Главные "плюсы" и "минусы" отдыха на Шри-Ланке осенью

Шри-Ланка традиционно пользуется популярностью среди украинских туристов. Чистейшие пляжи, уникальная природа, которую не увидеть в других странах – за всем этим туристы едут на отдых на этот курорт.

Но пандемия внесла свои коррективы в специфику отдыха в любой стране. Многим непонятно, когда и как бронировать туры, особенно осенью. Какие сейчас условия въезда на Шри-Ланку, когда лучше ехать туда на отдых – в материале РБК-Украина.

Какие правила въезда для туристов на Шри-Ланку?

В стране заранее разработали правила для приезжающих на Шри-Ланку туристов с учетом пандемии COVID-19, ранее сообщали в управлении развития туризма Шри-Ланки в Facebook.

Так, согласно новым правилам, с 1 августа Шри-Ланку могут посещать все путешественники (отдельные лица, семьи, группы туристов) из всех стран. Прибывающих в страну туристов принимают три аэропорта Шри-Ланки: Международный аэропорт Бандаранайке (BIA), аэропорт Коломбо Ратмалана (RMA) и аэропорт Хамбантоты Маттала Раджапакса (MRIA).

Но перед тем, как бронировать тур, нужно уточнить максимально полную информацию о правилах въезда у туроператора в Украине. Ведь эти правила могут измениться, и в какой-то момент въезд на Шри-Ланку может быть запрещен, говорят РБК-Украина в онлайн-турагенстве Piligrim.ua.

Как и ранее, еще до введения карантинных ограничений, у всех туристов должна быть действительная виза. Ее выдают на 30 дней с возможностью продления до 6 месяцев после прибытия на Шри-Ланку. Чтобы получить визу, надо подать детали о брони в отеле, данные о маршруте по стране, билет обратно, медицинскую страховку.

К слову, оформить визу можно онлайн. Цена за ее оформление составляет 100 долларов. Туристам важно знать, что существует минимальный срок пребывания гостей на Шри-Ланке: он составляет 5 ночей.

Пляжная экзотика: когда лучше планировать отпуск на Шри-ЛанкеФото: Во время отдыха на Шри-Ланке туристов могут несколько раз проверять на COVID-19 (pixabay.com)

Также в условиях пандемии туристы должны иметь при себе результаты тестов на коронавирус, сделанные не ранее чем за 72 часа до посадки в самолет. Если симптомов болезни у туристов не будет, то на самоизоляцию их не отправят. К слову, в аэропортах можно будет пройти тестирование совершенно бесплатно.

Через 4-5 дней после приезда туриста, ему проведут еще один тест. Этим будет заниматься мобильное подразделение координации с сертифицированным поставщиком жилья туриста. Те, кто остается в стране дольше, чем 10 дней, должны будут пройти тест и в третий раз.

Если результат теста окажется положительным, туриста отправят на карантин в случае, если серозные жалобы у него отсутствуют. Такая изоляция обычно длится от 2 до 3 недель. Если понадобится госпитализация, то туриста будут лечить в больнице. С 1 августа для туристов открыты все туристические объекты страны. Ограничений относительно того, как передвигаться между районами, также не будет.

Более детальную информацию о правилах въезда, об интересных местах Шри-Ланки, куда поехать и что посмотреть, можно узнать на сайте, созданном государством для информирования туристов.

Когда лучше ехать на курорт?

Шри-Ланка – это очень живописное островное государство, которое располагается в Индийском океане у юго-восточного побережья Индии. Страну отличает разнообразие природных ландшафтов: здесь есть и тропические леса, и горные плато, и пляжи идеальной красоты. Сюда едут также смотреть и достопримечательности. К примеру, развалины буддийской крепости и другие уникальные объекты, возраст которых превышает две тысячи лет.

Бытует мнение, что на Шри-Ланку стоит ехать только с ноября по апрель. Мол, в другое время можно попасть в сезон дождей. Однако сюда можно ехать и в сентябре: все зависит от региона и вида отдыха, который предпочитают туристы, говорит РБК-Украина гендиректор онлайн-турагенства Piligrim.ua Павел Головненко.

"Обычно, когда говорят о пляжном отдыхе на Шри-Ланке, то имеют в виду Западное, Юго-Западное и Южное побережья острова. Я спокойно летал и в сентябре. Проливных дожде в это время уже нет, а цены - великолепные. Нюанс: волна может быть довольно сильной, но многие именно в этом и находят кайф", - рассказывает он.

Какие "плюсы" и "минусы" отдыха на Шри-Ланке осенью?

По словам Павла Головненко, "плюсы" осеннего отдыха на Шри-Ланке таковы:

- низкие цены и наличие горящих туров;

- роскошная природа, обилие зелени;

- мало людей;

Пляжная экзотика: когда лучше планировать отпуск на Шри-ЛанкеФото: Стоит ли ехать на Шри-Ланку в сентябре? (pixabay.com)

По словам гендиректора Piligrim.ua, "минусов" у такого отдыха - два, но они довольно относительны.

"Дожди осенью на Шри-Ланке бывают чаще, чем в зимние месяцы. Но я считаю, что посмотреть на короткий тропический ливень - это прекрасно. Ну и волна все-таки больше, чем зимой", - отмечает эксперт.

По состоянию на сегодня цены за 5 ночей пребывания в местных отелях с перелетом стартуют от 13 500 грн на двоих, говорит Павел Головненко.

Но он подчеркивает, что правила въезда в страну могут в любой момент измениться, поэтому стоит регулярно мониторить официальные источники информации и проверять данные перед тем, как бронировать тур.

Напомним, ранее мы писали, что еще одна страна готова принимать туристов без тестов на коронавирус.

Также сообщалось, что в Турции впервые за период карантина восстановили популярную услугу.

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