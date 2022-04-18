Травмы прошлого. Как Румыния изменила подход к беженцам с началом войны в Украине

Страна предоставляет украинцам бесплатную медицину и обучение детей в школах

Большинство украинцев, выехавших за рубеж из-за войны, нашли убежище в Польше. С начала войны там разместилось около 2,6 млн наших граждан. Румыния стала второй страной, где приняли больше всего украинцев: по данным МВД страны, туда въехало почти 700 тысяч украинцев.

Сами румыны не всегда считали свою страну такой, которая может массово принимать беженцев. Однако война в Украине изменила это понимание, пишут местные СМИ.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на NPR.org и данные МИДа Украины рассказывает, как украинцев принимают в Румынии, куда обращаться за помощью в этой стране и как страна изменила подход к приему беженцев из-за военной агрессии России против нашей страны.

Сложный выбор. Украинцы спасаются от войны в Румынии

Портовый город Исакча в Румынии для многих беженцев из Украины – только одна их точек на карте в ​​трудном путешествии, пишет издание. Семейная пара – Александр и Евгения – только что прибыли в Румынию из Украины, неся на руках своего 2-летнего сына и тяжелые спортивные сумки. Александр говорит, что семья решила покинуть родину неделю назад. Тогда прошло уже больше месяца с начала вторжения России.

"Наш ребенок нуждается в особом уходе. В какой-то момент мы поняли, что уже не можем найти для него лекарство. И тогда решили, что нужно уехать", — говорит он через переводчика.

Супруги, которые отказались назвать свои фамилии из соображений безопасности, приехали из села Орловка недалеко от паромной переправы в Румынию. Дальше они планируют добраться до Калифорнии, где живут их родственники.

Семья беженцев прибыла в Румынию вместе с сотнями других. Проезд на пароме через Дунай занимает всего 20 минут. Люди едут с большими чемоданами, колясками и домашними животными. Их встретили гуманитарные работники: они помогли пройти через лабиринт палаток и грузовиков с запасами еды.

Фото: Румыния – вторая после Польши страна, где приняли больше всего украинцев с начала военной агрессии России. Многие прибывают паромом через Дунай (Getty Images)

Сотрудник службы экстренного реагирования Даниэль Петров отвечает за масштабную процедуру оказания помощи беженцам в Исакче. В этом процессе участвуют также пограничники, волонтеры и медики из трех разных агентств. Они объединились, чтобы работать с потоком прибывающих украинцев. По словам Петрова, в первые недели войны катер перевозил за один рейс в несколько дней около 800 человек.

В те первые дни, по его словам, "процесс был травмирующим как для украинцев, так и для нас — властей — с этой стороны". В ответ на вопрос о том, почему Румыния так активно помогает украинцам, он сказал только одно слово: "сочувствие".

Тоже пострадали от авторитаризма. С началом войны в Украине Румыния изменила подход к беженцам

Румыния не считается одной из состоятельных стран Европы. Так, по данным Heritage Foundation, страна занимает 28-е место среди 45 государств европейского региона. Рост экономики Румынии замедлился с 2017 по 2019 год, а затем сократился в 2020-м, а в следующем снова стал восстанавливаться.

Из-за довольно непростой ситуации в стране, Румыния чаще просила чьей-то помощи, чем сама предоставляла ее, говорят эксперты. А профессор антропологии Национальной школы политических исследований и государственного управления в Бухаресте Раду Умбрес говорит, что был ошеломлен тем, как его страна тепло отреагировала на потоки беженцев из Украины.

"Представление, которое у нас сложилось о самих себе – в целом мы не особенно щедры по отношению к иностранцам. У нас есть идея о том, что вот есть развитые, богатые страны — помогать должны якобы в первую очередь они. Но в этом случае (массовых приездов украинцев, которые спасаются от войны) даже такая маленькая и не такая богатая страна, как Румыния, предложила довольно большую поддержку соседнему народу", — говорит он.

Беспрецедентная поддержка в принятии Румынией беженцев из Украины, признает Умбрес, резко контрастирует с тем, как нация отреагировала на последний крупный гуманитарный кризис в Европе. Тогда миллионы мигрантов и беженцев со всего Ближнего Востока и Африки искали безопасности на континенте, в том числе в Румынии.

"У нас были беженцы из Ирака, из Афганистана, из Сирии. Им помогали, но совсем не так массово", — говорит он.

Фото: Румыния очень сочувствует украинцам и активно вовлечена в прием беженцев, говорит профессор антропологии Раду Умбрес (Getty Images)

Сочувствие, которое румыны испытывают к украинским беженцам, исходит из определенного общего культурного наследия, считает он:

"Украинцы во многом очень похожи на румын. Конечно, у нас есть и общая история, связанная с коммунизмом. Она делает их близкими друг другу".

В стране стали открываться центры гуманитарной помощи украинцам. Также местные жители готовы предоставить им жилье. Многие предлагают размещение на "неопределенный срок", что может означать – до конца войны в Украине.

Умбрес говорит, что кризис также вызвал отголоски проблемной истории отношений Румынии с Россией — воспоминания, которые остаются глубоко личными и болезненными для многих.

"У очень многих людей в Румынии есть личные истории, когда их предки так или иначе пострадали от российской власти, от авторитарного государства. Это тоже помогает им сопереживать".

Из более чем 600 000 беженцев, приехавших в Румынию, около 80 000 решили остаться в стране, а не ехать дальше. Но пока непонятно, как много беженцев еще приедет. Как и то, когда закончится война.

"Вполне возможно, что многие украинцы останутся в Румынии надолго. Учитывая тот факт, что румынская экономика в последние несколько лет чувствует себя неплохо. Думаю, есть хороший шанс на то, что у нас сформируется украинская диаспора, которая будет жить в Румынии хотя бы некоторое время", — говорит Умбрес.

Центры помощи временно перемещенным украинцам в Румынии

Румынский национальный совет по делам беженцев (CNRR): (+40) 730 073 170, (+40) 721 206 926

Сайт: www.cnrr.ro

Email: [email protected]

УВКБ ООН Румыния (UNHCR Romania): (+40) 723 653 651

Сайт: www.unhcr.org/ro

Email: [email protected]

Миграционная служба Румынии: (+40) 214 107 513

Сайт: https://igi.mai.gov.ro/en

Email: [email protected]

"Румынской стороной предоставляется всестороннее содействие и полное обеспечение граждан Украины, покидающих страну из-за войны, с момента въезда на территорию страны", — говорится на сайте украинского МИДа.

Фото: Страна предоставляет украинцам бесплатную медицину (Getty Images)

С подробной информацией можно ознакомиться на официальной странице Правительства Румынии.

Румыния предоставляет медицинские услуги гражданам Украины при следующих условиях:

Бесплатная медицинская помощь и услуги по уходу, подобные предоставляемым гражданам Румынии, в течение 90 дней, если въезд в Румынию соответствует законодательным условиям (на основе биометрического паспорта);

Граждане Украины, не пользующиеся формой международной защиты, но имеющие право на законное проживание, получат услуги с уплатой медицинских взносов с дохода, полученного на место работы, или с даты представления ими декларации на уплату взноса на социальное страхование.

Первичная медицинская помощь и лечение, неотложная медицинская помощь в стационаре, а также бесплатная медицинская помощь и лечение в случаях острых или хронических заболеваний, угрожающих жизни, для граждан, ищущих убежища в Румынии.

Бесплатная медицинская помощь и услуги по уходу, подобные тем, которые предоставляются гражданами Румынии для граждан Украины, пользующимся формой международной защиты, приобретают качество застрахованных в системе социального медицинского страхования.

Также бесплатную медицинскую помощь гражданам Украины предоставляют частные клиники Румынии:

Medlife (https://www.medlife.ro);

Regina Maria (https://www.reginamaria.ro);

Medicover (https://www.medicover).ro).

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