"Расхитители гробниц". Пандемия делает разграбление древних сокровищ проще, чем когда-либо - CNN

Из-за COVID возросло количество краж артефактов с исторических локаций по всему миру

Разграбление античного искусства в Италии - явление не новое. Оно существует еще со времен Римской империи, которая не только боролась со своими собственными расхитителями гробниц, но и сама нередко отбирала богатства у других народов.

Об этом идет речь в статье CNN под названием "Расхитители гробниц": пандемия делает разграбление древнеримских сокровищ проще, чем когда-либо.

Пандемия COVID предоставила злоумышленникам "новые возможности" для рейдов на закрытые археологические объекты, церкви и музеи в поисках бесценных артефактов, в то время как полиция занята обеспечением соблюдения правил карантина, пишут в публикации.

Всплеск краж древних памятников

В течение 2020 года в группах Facebook по всему миру наблюдался заметный рост торговли награбленными артефактами, говорит изданию соруководитель исследовательского проекта по борьбе с нелегальной торговлей древностями и антропологическим наследием Кэти Пол. В апреле и мае одна из крупнейших групп, отслеживаемых проектом, увеличилась почти вдвое - до 300 000 участников.

"Этот всплеск отчасти можно объяснить ограничениями из-за коронавируса и спадом в экономике многих стран. Полиция занята, люди теряют рабочие места из-за ограничений, и все это усугубляет проблему", - поясняет она.

Интерпол недавно представил приложение ID-Art с базой данных украденных товаров. В ведомстве сообщили, что в период с июня в ходе глобальных операций было конфисковано 56 400 "культурных ценностей", 67 человек арестованы, включая расхитителей гробниц и торговцев артефактами.

За октябрь 2020 года, когда большая часть Европы была закрыта на локдаун, только в Италии украли артефактов и предметов искусства, включая редкие книги, на сумму 1,2 миллиона евро (1,5 миллиона долларов). Их продавали покупателям, часто даркнет и черный рынок.

Фото: Раскопки возле города Конья в центральной Анатолии, Турция (unsplash.com/ hulki-okan-tabak)

Один из ведущих европейских арт-детективов Артур Брэнд говорит CNN, что по крайней мере 50% древнеримских артефактов, имеющихся на рынке сегодня, были украдены.

"По всему миру работают сотни тысяч расхитителей гробниц. Также есть люди, грабящие артефакты просто в любых местах. Некоторые из них - фермеры, а некоторые - просто обладатели металлоискателей. Однако большинство из них - все же профессионалы", - говорит он.

Недостаток финансирования туристических локаций

На одной из площадей в центре Рима находится малозаметное, но важное историческое место, где Юлий Цезарь был убит в 44 году до нашей эры. На месте, пожалуй, самого печально известного убийства в истории Римской империи, включая руины четырех храмов, датируемых III веком до нашей эры, нет никаких ограждений. Древние колонны разбросаны, словно детские игрушки, пишет CNN.

"Поскольку страна не выделяет достаточно средств для продолжения раскопок или обеспечения большей безопасности места, руины остаются заброшенными. Данные итальянского правительства показывают, что в условиях серии экономических кризисов страна сокращает бюджет на культуру ежегодно с 2011-го. Среди статей затрат бюджета Италии на 2021 год - только 1% идет на сохранение культурного наследия", - уточняют в статье.

Рим тратит на те же цели сравнительно больше - около 2,4% годового городского бюджета. А недостаток средств часто восполняют частные фирмы.

Фото: Руины дорического храма Аполлона (6 век до нашей эры) в Древнем Коринфе, Греция (unsplash.com/constantinos-kollias)

Восстанавливать Коллизей, мост Риальто в Венеции и множество других достопримечательностей страны помогали известные бренды, выделяя на это по несколько миллионов евро.

"Без этих частных пожертвований многие объекты по всей стране пришли бы в еще больший упадок, и итальянские чиновники стремятся наладить партнерство с компаниями, которые сами ищут памятники, на которые хотят пожертвовать средства", - пишут авторы статьи.

Возвращая древние предметы искусства

Carabinieri Art Squad - специальное подразделение итальянских правоохранительных органов, занимающееся защитой культурного наследия. Его сотрудники охраняют музеи и церкви после стихийных бедствий. Но большую часть времени они проводят в погоне за ворами и возвращением украденного искусства.

"Разграбление гробниц - это профессия, часто неразрывно связанная с семьями и передаваемая от отца к сыну. Они есть во всех регионах, где находятся археологические сокровища", - говорит CNN командир отряда генерал Роберто Риккарди.

По представителей полиции, расхитители гробниц находятся на самом нижнем уровне "цепочки" нелегальной торговли, потому что зарабатывают меньше всего и очень рискуют, если их поймают. Но предметы, которые они находят, могут стать достоянием самых богатых людей мира.

В мае этого года всемирно известную звезду реалити-шоу Ким Кардашьян упомянули в судебном иске, где утверждалось, что она купила часть незаконно ввезенной контрабандой римской статуи - нижнюю половину Самианской Афины Мирона. Статуя датируется 1-м или 2-м веком и, согласно судебным документам, была конфискована таможенно-пограничной службой США вместе с тайником из 40 других предметов на сумму около 745 000 долларов.

Кардашьян отрицает, что покупала статую и говорит, что даже не знала о ее существовании. Представитель звезды сказал, что артефакт кто-то купил на ее имя, а знаменитость не знала, что сделка состоялась.

Фото: Заброшенный город-призрак Дханушкоди в Индии (unsplash.com/ganesh-partheeban)

По данным министерства культуры Италии, на протяжении веков римские артефакты находили нередко и во время городского строительства. В Риме попытки расширить городскую подземную транспортную систему откладывались и отклонялись, иногда на годы, по мере того, как делали новые открытия. Некоторые из обнаруженных артефактов теперь выставляются на новых станциях метро.

Украденные картины: где сталкиваются высокое искусство и низкие дела

Согласно законодательству, в Италии на строительных площадках часто должны присутствует археологи. Они должны определять, стоит ли откопать предметы, найденные при прокладке кабелей или установке канализационных систем. Или, как это часто бывает, их следует оставить в покое - на случай, если у кого-то позже появятся средства для правильно оформленных раскопок, пишет CNN.

"Но эти древние кладбища артефактов - соблазн для воров, которые прячутся за строительными заборами и тайно ищут сокровища на окраинах раскопок", - идет речь в статье.

Судебный археолог Стефано Алессандрини, который консультировал министерства юстиции и культуры Италии по вопросам возвращения украденных предметов старины, участвовал в бесчисленных переговорах по возвращению незаконно приобретенных произведений искусства и артефактов из таких музеев, как Музей Гетти в Лос-Анджелесе и Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

Специалист вспоминает громкий судебный процесс 2005 года над бывшй хранительницей древностей в музее Пола Гетти - Марион Тру. Ее обвиняли в торговле украденными товарами вместе с американским арт-дилером Робертом Хехтом.

По словам археолога, это был поворотный момент, после которого учреждения стали привлекать к ответственности, если доказывали незаконность в происхождении их коллекций. Обвинения с Марион в итоге сняли, так как истек срок давности. Но этот процесс побудил ряд музеев вернуть артефакты с сомнительной историей.

Фото: После громкого случая в Италию из разных музеев мира стали возвращать экспонаты, происхождение которых считается сомнительным (unsplash.com/calin-stan)

По словам руководителя спецотряда Carabinieri Art Squad Роберто Риккарди, после того случая в Италию добровольно вернули более 350 важных предметов искусства из североамериканских музеев.

Музей Метрополитен в 2006 году также передал Италии множество предметов старины сомнительного происхождения. В первую очередь - более дюжины 2500-летних экземпляров эллинистического серебра.

По словам правоохранителя, только в 2020 году в Италию было возвращено более 500 000 украденных единиц сокровищ из музеев и частных коллекций по всему миру.

"Музеи хотят большого фантастического искусства. Они не думали о том, что стоит за чудесной вазой в американском музее. А стоит за этим разрушение целого участка, который оставался нетронутым в течение тысяч лет. Вы не должны ничего покупать без экспортной лицензии от итальянского правительства", - обращает внимание он.

Время вернуть сокровища

Археолог и директор образовательной платформы Ancient Rome Live Дариус Арья говорит CNN, что как-то преступники разграбили раскопки, в которых тот участвовал. Тем не менее, он возлагает всю вину не только на расхитителей гробниц.

"Виновных много. Это и грабители, и посредники, и те, кто оборудовал секретный склад в обход налогов перед продажей артефакта аукционному дому или частному лицу. Все эти люди участвуют в процессе, все они виновны", - считает он.

Фото: Руины древнеримского города Помпеи неподалеку от современного Неаполя в Италии (unsplash.com/mahdiye-jv)

Специалист отмечает, что нередко артефакты хранятся на складах до десяти лет, прежде чем попадут на черный рынок. Это делают, чтобы обойти итальянские законы по срокам давности. Это, к сожалению, позволяет многим незаконным торговцам избежать ответственности.

Кража истории. Ущерб от разграблений - это всегда "двойной удар"

Между тем грабежи исторически артефактов продолжаются, пишут в CNN. В Анцио, к югу от Рима, огромные руины императорского дворца Нерона на морском побережье на протяжении многих лет становились мишенью для многих грабителей.

Между тем уникальный исторический участок защищен лишь ржавым забором, на который отдыхающие сушат полотенца.

"В солнечный майский день телеканал CNN даже стал свидетелем того, как человек, прокопавший периметр территории с помощью лопаты, беспрепятственно откапывал землю среди бела дня. Как сообщила CNN куратор местного музея Паола Пистолези, во время локдауна в Италии еще трое злоумышленников проникли на территорию, которую и так грабили на протяжении веков", - отмечается в публикации.

Один из многочисленных складов Carabinieri Art Squad в центре Рима используют для хранения изъятых или возвращенных артефактов. В главном хранилище ящики с номерами уголовных дел сложены на полках рядом с конфискованными у воров инструментами.

Среди них - металлоискатели и большие шипы, которые используют для "работ" под землей. Здесь также хранят подделки, которые выдавали за оригиналы. И предметы современного искусства, которые конфисковали, но нашли документов, которые подтверждают их происхождение.

Фото: Древние артефакты Холирудского дворца - резиденции британских монархов в Шотландии (unsplash.com/emran-yousof)

"Тайник склада меняется почти еженедельно по мере поступления новых конфискованных предметов. Другие отправляют на реставрацию и в конечном итоге возвращают туда, откуда они были украдены", - пишут журналисты.

Командующий спецотрядом рассказывает, что им теперь помогают и современные технологии. В преследовании воров полицейские активно используют спутниковые снимки и дроны. Офицеры также "прочесывают" интернет и даркнет в поисках незаконных аукционов, где продают украденную добычу.

Он говорит, что ущерб от таких краж - это всегда "двойной удар".

"Во-первых, это экономический ущерб, это и урон для художественной и исторической ценности. Ну а на самих раскопках теряется весь контекст - специалисты лишаются возможности проследить историю места. Италия богата культурным наследием, и люди могут легко это оценить, но покупатели артефактов тоже должны понимать это и брать на себя ответственность, иначе это равносильно краже истории", - считает он.

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