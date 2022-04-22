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Проживание и работа. США запускают упрощенную программу для украинских беженцев

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 13:15
Проживание и работа. США запускают упрощенную программу для украинских беженцев Фото: Поддержка Украины в США (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В стране планируют дать убежище 100 тысячам украинцев

В США запускают упрощенную программу "Объединяемся для Украины" для приема украинских беженцев, о которой 21 апреля заявил президент Джозеф Байден.

Цель упрощенной схемы предоставления убежища – выполнение заявленной ранее программы о приглашении 100 тысяч граждан Украины, которые вынуждены бежать от войны в связи с полномасштабной агрессией РФ в отношении Украины.

Об этом TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США.

Нужно иметь спонсора и пройти проверки безопасности: требования для беженцев

Чтобы получить право на пребывание в США по упрощенной программе "Объединяемся для Украины" (Uniting for Ukraine), украинцы должны:

  • находиться на территории Украины до 11 февраля 2022 года;
  • иметь спонсора в Соединенных Штатах;
  • пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения;
  • пройти необходимые биометрические, биографические и проверки безопасности.

Программа дает право на въезд в США сроком до 2 лет с правом на поиск работы и трудоустройство.

С 25 апреля граждан Украины не будут пропускать через сухопутную границу США:

  • без действующей визы
  • без предварительного разрешения на въезд в Соединенные Штаты через программу "Объединяемся для Украины".

Проживание и работа. США запускают упрощенную программу для украинских беженцев

Фото: Украинские беженцы за границей (gettyimages.com)

Спонсоров для беженцев будут отбирать с 25 апреля

Чтобы принять украинских беженцев, физические и юридические лица в США могут обращаться в Министерство национальной безопасности США (DHS) с 25 апреля 2022 года.

Спонсором для украинцев сможет выступить любой гражданин США или любой человек, который законно находится на территории этой страны, в том числе представители неправительственных организаций.

Желающие спонсировать украинских беженцев, должны будут заявить о своей финансовой поддержке, их также проверят, чтобы защитить украинцев от злоупотреблений или эксплуатации.

Какие еще легальные пути въезда создают для украинцев

Кроме новой программы, в США принимают и другие меры, позволяющие украинцам легально ехать в США.

Госдепартамент расширит деятельность программы приема беженцев США (USRAP) в Европе, чтобы предоставить украинцам больший доступ к процессу переселения беженцев по программе Лаутенберга и программе приема беженцев США (USRAP).

Посольства и консульства США в Европе увеличивают прием записей для получения неиммиграционной визы и обеспечивают ускоренную запись и обработку визовых заявок для лиц с гуманитарными, медицинскими или другими чрезвычайными обстоятельствами.

Напомним, мы писали, что нужно знать беженцам из Украины о въезде в Европу.

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