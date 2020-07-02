Что происходит на пляжах Одессы и Затоки: видео

Летом 2020 года для большого количества украинцев выезд за границу ограничен, поэтому многие туристы вспомнили о пляжном отдыхе дома. Одесса, Затока, а также менее "раскрученные" Кирилловка и Грибовка постепенно заполняются отдыхающими. Многих не пугает ни распространение короновируса, ни затонувший в ноябре прошлого года возле пляжа "Дельфин" танкер "Делфи": в начале июля немало туристов все же активно отдыхают на море.

По информации департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, лишь пять пляжей в Одессе не соответствуют санитарным нормам: "Аркадия", "Ланжерон", "Дельфин", 13 станция Большого Фонтана.

При этом восемь пляжей города работают в штатном режиме.

"Что касается "Делфи", то Госэкослужба ежедневно берет заборы воды вблизи затонувшего танкера. Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов", - заявил во время брифинга в Одессе спикер ОГА Денис Соколов.

Как купаются возле затонувшего танкера, смотрите на видео:

Видео: Как туристы отдыхают на пляжах Одессы и Затоки (youtube.com/Styler)

Напомним, ранее в захватывающем видео Антон Птушкин показал, как путешествует по Украине в условиях закрытых границ.