Продлить праздник. Как сохранить ощущение счастья после отпуска: советы

После отдыха люди часто сталкиваются с проблемой, когда весь заряд сил после перезагрузки пропадает буквально после первой рабочей недели. Такое случается потому, что мы слишком резко входим в работу. Да, сначала мы эмоционально переполнены и отдохнувшие, но погружаясь в привычную рутину, нам быстро все надоедает. А от этого пропадает интерес, и мы снова очень быстро устаем.

Именно для того, чтобы продлить внутреннее состояние вдохновение и счастья, я хочу поделиться с вами несколькими рекомендациями, которые помогут вам сохранять свою наполненность намного дольше.

Продлите свой отдых

Пересматривайте фото, которые вы сделали во время отпуска. Мы ведь фотографируем самое важное, значимое и интересное для себя. Думайте о том, что видели, о том, что узнали.

Поразмышляйте, как это новая информация может быть вам полезной. То есть, закрепите свои эмоциональные инсайты во время отпуска в сознании, и тогда эти эмоции продлятся, и мы еще долго будет получать от них нужную нам эмоциональную подпитку. И конечно, поделитесь своими эмоциями в общении или в социальных сетях.

Фото: Пересматривайте фото, которые вы сделали во время отпуска (unsplash.com)

Интересные хобби

Продолжайте заниматься любимым делом – хобби. Часто на своих тренингах я спрашиваю у людей, какое у них хобби. И после их ответа сразу легко понять, развивается ли человек.

А вот когда он говорит, что у него нет хобби, то я уже понимаю, что там в будущем в его жизни возникнет проблема. Ведь скоро наступит выгорание – это только вопрос времени.

Если вы только отдохнули, то не стоит попадаться в ловушку, что вам этого эмоционального заряда якобы хватит на полгода, год и больше.

Именно поэтому я советую найти хобби, которое будет вам помогать еженедельно восстанавливается. И хотя бы раз в неделю или две вам стоит им заниматься, чтобы поддерживать состояние эмоционального кайфа.

Какие именно это хобби – не так важно, главное, что когда человек занимается своим любимым делом, то он очень хорошо восстанавливается, расслабляется и таким образом обновляет психику. Но часто люди ошибаются, что смогут работать полгода без эмоциональной подпитки. А это иллюзия.

Достигаемые вызовы

Научитесь сами в своей работе создавать для себя интересные вызовы – амбициозные задачи со сложностью. Именно они поощряют все ваши способности, с их помощью вы развиваетесь и можете показать все, на что способны.

Особенно хорошо браться за проекты наполненными и вдохновленными после отпуска. Когда мы отдохнувшие, когда мы обновленные, тогда способны делать что-то новое.

Фото: Перед отпуском важно определить для себя интересные вызовы, которые сохранят интерес к работе (unsplash.com/christina-wocintechchat)

Очень важно написать такие задачи для себе еще перед отпуском, определить, какие вызовы вы можете себе поставить. Они должны быть интересными и с небольшой сложностью (тоже не надо перегибать, чтобы эмоционально не задавить потом самих себя). Именно такие задачи будут вызывать у вас интерес по возвращению с отдыха.

И даже если работа рутинная, и никак не связана с креативностью и творчеством, помните, даже в ней можно найти интересный вызов. Для этого стоит подумать, как вашу работу улучшить, как ее разнообразить и сделать интереснее.

Однажды мой наставник сказал мне: “можно окна мыть щеткой сверху вниз, а можно одеть наушники, пойти по диагонали и при этом еще и танцевать”. То есть мы в любом случае можем "апгрейдить" свою работу и делать ее задачи увлекательными.

А когда работа интересная, мы меньше устаем, нам нравится то, что мы делаем, и у нас есть желание делать ее наилучшим способом.

Общение – это ресурс

Как можно больше общайтесь и не замыкайтесь в самом себе. Мы люди – живем в социуме, и нам очень важно уметь делиться своими эмоциями, слушать других людей и общаться. Мы встречаемся по интересам, знакомимся, а это также продлевает наше состояние эмоциональной легкости и свободы.

Фото: Если вы только отдохнули, то не стоит попадаться в ловушку о том, что вам этого эмоционального заряда якобы хватит на полгода, год и больше (unsplash.com/andreas-m)

Как только человек закрывается и у него нет моральной поддержки, некому рассказать, что происходит на работе: поделиться своими вызовами, достижениями, проблемами, то он очень быстро "сдает".

Сюда мы не включаем глубоких интровертов, которым комфортно в этом состоянии, но таких единицы.

А практически всем людям нужно найти тех, кто сможет просто послушать, не давая советов и рекомендаций. Это могут быть друзья, коллеги по работе, коллеги по хобби. Но найти таких их очень важно! Это сильно помогает не терять мотивацию в жизни и работе.

Напомним, ранее Владимир Жерновой в колонке для РБК-Украина писал, как правильно подготовиться к отпуску, чтобы извлечь из него полноценную пользу.