Настроиться на "перезагрузку". Как правильно подготовиться к отпуску и извлечь из него максимальную пользу

Сколько дней нужно для полноценного отдыха и как "выключать" рабочий режим в поездке: советы психолога

В современном мире, где мы все время спешим и пытаемся быть в курсе всех событий, качественный отдых стал достаточно редким явлением. Нередко люди отправляются в отпуск и заодно работают, психологически оставаясь во все той же рабочей рутине и в процессе решения важных задач. Но тогда отдых работает далеко не на все 100%.

Об этом в авторской колонке для РБК-Украина пишет бизнес-коуч и психолог Владимир Жерновой. Он объяснил, почему крайне необходимо извлекать из отпуска максимальную пользу, сколько дней оптимально отдыхать для полноценной "перезагрузки" и как научиться "выключать" рабочий режим в путешествии.

Выгорание – первый шаг к апатии и даже депрессии

Нередко современные люди пытаются быть продуктивными до такой степени, что часто отправляются в отпуск с рабочими телефонами, с ноутбуками и таким образом хотят совместить полезное (отдых) с приятным (работа). Но такой “отдых” работает в лучшем случае на 50%. И это в идеальных условиях.

Но бывают ситуации и еще интереснее. Я неоднократно сталкивался с бизнесменами, которые рассказывают о том, что не были в отпуске от 5 до 10 лет. Они хвастаются своей занятостью и загруженностью. Но не подозревая этого, просто начинают эмоционально выгорать.

Человеческий организм в таком режиме рано или поздно даст сбой: это просто вопрос времени. А выгорание – это первый шаг к апатии и даже депрессии. Поэтому отдых просто необходим не только нашему физическому организму, но и нашему эмоциональному и психологическому состоянию.

Чтобы вынести максимальную пользу от отдыха, я выделил несколько факторов, на которые рекомендую обратить внимание:

Сперва нужно принять решение – отдыхать

В первую очередь очень важно решить в своем сознании, что вы отправляетесь в отпуск.

Не куда-то ради другого времяпрепровождения, а ради конкретной цели отдохнуть, отключиться от повседневных проблем, перезагрузиться и напитаться новыми эмоциями. И я бы очень рекомендовал уезжать (даже если просто на дачу за город) без возможности работать. То есть отключиться от тех процессов, от которых вы устали, ведь нелогично продолжать уставать и в отпуске.

Фото: В отпуск важно уезжать, настроившись на то, что там не нужно работать (unsplash.com/chen-mizrach)

Да, есть профессии и должности, которые не могут оставаться без связи неделю. Но, к счастью, это лишь 3% от всех профессий, не более. Все остальные работают на отдыхе из-за нескольких причин:

не умеют делегировать;

не настроили свои бизнес-процессы;

имеют страх, что без них все рухнет;

трудоголизм (и это не любовь к работе).

Чтобы избавиться от этих пунктов (если они у вас есть), нужно понять, что один в поле не воин, и нужно работать в команде и учиться делегировать, настраивать бизнес-процессы, и прорабатывать свои внутренние проблемы и страхи.

График отпуска: в чем его необходимость

Я придерживаюсь мнения, что у человека обязательно должен быть график отпусков. И чем у него насыщеннее работа, тем чаще он должен отдыхать. Из-за этого часто возникают споры, как лучше: брать один отпуск на 14-20 дней, либо несколько по 3-4 дня.

Даже по Закону Украины отпуск работника должен длиться минимум 24 календарных дня. Этот срок был грамотно рассчитан, ведь именно за такой период человек обновляется и готовится к новым вызовам и новым задачам на работе.

Объясняется это также тем, что отдых делится на несколько фаз:

освобождения от эмоционального груза;

расслабление;

восстановление;

кайф.

Именно поэтому 7 дней мало на полноценный отдых, не качественно проходят все 4 фазы. Часто все пытаются уместить все в один период: и разгрузиться, и восстановиться и кайфануть.

Я думаю, что многие читатели поймут это чувство, когда мы садимся обратно в самолет и говорим – "классный отпуск был, но мало". И это не просто фраза: это знак, что телу, мозгу, эмоциям не хватило последней фазы кайфа или даже несколько фаз. Вы только отошли от груза, немного расслабились и, возможно, восстановились. Но кайфануть эмоционально еще не успели.

Фото: Перед поездкой стоит составить график отпуска (unsplash.com/s-well)

Поэтому идеальной я считаю возможность комбинации – брать один большой отпуск (минимум на 14 дней) и посреди года – несколько маленьких квартальных (по 3-5 дней). Благо в Украине очень много праздников, которые тоже помогают это спланировать.

Отдых по интересам

Чтобы получить максимальную пользу от процесса, важно выбрать такой отдых, который вы действительно хотите. Часто бывает, что выпадает возможность куда-то уехать/улететь, но на самом деле вы бы лучше провели это время с семьей на даче. Или наоборот, вы хотите куда-то исчезнуть, побыть наедине с собой. Но, а как же домашние?

И в таких ситуациях вроде бы отпуск и был, но вы все равно не получаете эмоциональный отдых на все 100%. Да, вы в другом месте, у вас было время вдали от работы и проблем, но вы не получили максимального эмоционального заряда. Потому что это не тот отдых, который вы хотели.

Человеку очень важно как можно больше приблизиться к тому отдыху, которого он действительно желает. Именно тогда он будет для него важен, освободит от груза проблем и вызовет классные эмоции. И это не обязательно о поездках за границу, а именно о том, где нам хорошо.

Главная польза хобби

Хобби тоже является частью отдыха. И очень важно дать ему правильное определение, ведь много людей до сих пор считают, что хобби – это некое занятие, которым мы занимаем свое свободное время. Это неверный подход.

Хобби – это любимое занятие, которое создает необходимый терапевтический эффект для человека (переключение мыслей, поднятие настроения, испытание новых эмоций или созидание). И когда мы занимаемся таким делом, то это нас очень вдохновляет, окрыляет и обновляет. В рутине наши нейроны и мозг привыкают к одной и той же деятельности и со временем перестают развиваться. А вот когда мы занимаемся хобби, изучаем что-то новое, то мозг начинает опять работать по-новому.

Фото: Когда мы занимаемся хобби, изучаем что-то новое, то мозг начинает снова работать по-новому (unsplash.com/vicky-hladynets)

Поэтому мы можем соединять свою поездку с хобби, например, поехать в исторический тур, если вы любите историю, либо заниматься дайвингом (что сложнее делать в городе). Это принесет очень классный терапевтический эффект и поможет еще больше перезагрузиться.

Виды отдыха

Отдых делят на активный (когда мы много всего делаем) и пассивный (расслабляемся). И я советую комбинировать оба вида отдыха. Когда мы можем себе позволить ничего не делать и в то же время, когда занимаем свой мозг и тело какой-то активностью.

Например, когда я еду отдыхать с семьей, мы как правило день мы валяемся – на море, в бассейне, а один день активничаем и так дальше чередуем. Тогда это позволяет быстрее компенсировать фазы, о которых мы говорили ранее.

Ценность и важность новых эмоций

На отдыхе нельзя скупиться на разные вещи, которые приносят вам удовольствие (будь то экскурсии, новая еда, походы в горы, дайвинг, лыжи). Хотя иногда это может показаться затратным, но очень важно выделить для себя инвестиции, дабы получить от отдыха максимальный эффект.

Приведу личный пример. Однажды мы поехали в пустыню, и дети очень хотели покататься на квадроциклах. Мы арендовали их всей семьей и очень круто повеселились! А после поездки по пустыне мы подъехали к скале и прямо с нее спрыгнули в воду: просто в одежде, как сумасшедшие!

И это было настолько классно, эмоционально, драйвово, что мы вспоминаем это приключение до сих пор. Такие вещи нас очень сильно обновляют. Поэтому не стоит на них жалеть денег: вы покупаете не квадроциклы, парашюты или дайвинг. Вы покупаете новые состояния, эмоции.

Фото: На отдыхе нельзя скупиться на разные вещи, которые приносят вам удовольствие – будь-то экскурсии, новая еда, походы в горы, дайвинг, лыжи) (unsplash.com/ charbel-aoun)

Какой должна быть адаптация к работе

Спланируйте отпуск так, что когда вы возвращаетесь (откуда-то ни было), то у вас был бы день или лучше два для адаптации – такой себе "постотпускной" период. Люди совершают частую ошибку, когда прилетают вечером, а утром уже бегут в офис. Так они вызывают стресс. Поэтому день-два лучше оставлять для адаптации, чтобы войти в рабочую колею не спеша.

Желаю вам качественно отдыхать и возвращаться наполненными и готовыми достигать новых вершин и совершать новые победы!

Напомним, мы писали, что делать туристам, если страна закрыла границы за несколько дней до поездки.

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