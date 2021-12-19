Пробки, мусор и религиозные церемонии: почему в столицу Непала невозможно влюбиться с первого взгляда

Катманду - город, который раскрывается со временем: к нему сперва надо привыкнуть

Непал стал первой страной, которую я посетил в Азии. Изначально я не планировал путешествие сюда, но рад, что в конце концов случилось именно так. Непал - очень разный: от мегаполиса в долине до самой высокой вершины мира - Эвереста. Но расскажу обо всем по порядку.

Как попасть в Непал: правила въезда во время пандемии

При поездке в Непал граждане Украины могут получить визу по прибытию, заплатив $30 за 14 дней пребывания, или $50 за 30 дней. Важно иметь наличные в валюте: здесь принимают доллары, евро и фунты.

Из-за пандемии COVID-19 страна также требует от путешествующих сертификат вакцинации, свежий ПЦР-тест, полис медицинского страхования и заполненную форму здоровья. О ней я не знал, и заполнял уже в аэропорту перед рейсом. Кстати, билет на самолет купил за сутки до отправления.

Фото: Улицы в Непале (Роман Кошмал)

Авиабилеты: стоимость и другие особенности

На рейс из Абу-Даби в Катманду билет стоил $150 с багажом. Обратите внимание: обратный билет будет стоить значительно дороже. Процедуры в аэропорту проходят достаточно быстро. Рекомендую внести свои данные для получения визы через сайт миграционной службы страны, тогда вам не придется тратить на это время и стоять в очереди в аэропорту.

Возле выхода из терминала вас уже будут ждать таксисты: стоимость поездки в туристический центр Тамель составляет 700-800 непальских рупий (155-170 грн). Есть вариант поехать и на автобусе за 25 рупий (5,50 грн). К остановке надо пройти 300 метров.

"Город Катманду - это один огромный затор из людей, машин и мопедов"

Чтобы привыкнуть к стилю и ритму жизни Катманду, требуется время. Первые впечатления я получил уже по дороге в отель. Потому что, как оказалось, город - это один огромный затор из людей, машин и мопедов.

Расстояние в 5 километров мы преодолели за 45 минут. Кроме того, водители постоянно нарушают правила. Возможно, нам так кажется, а для местных это обыденность. Так, за три недели я даже научился переходить оживленную 6-полосную магистраль.

Фото: Водители постоянно нарушают правила (Роман Кошмал)

Также интересно, что здесь движение регулируют преимущественно сами полицейские. Светофоров слишком мало, и они не помогают. Но в то же время в Катманду достаточно безопасно. Ночью можно спокойно гулять по улицам.

"Вся вековая пыль и песок не выдувается ветрами, а оседает в городе на все, что можно"

Столица Непала - немного этакая чумазка. Если туристический и деловой центр выглядят чисто и привлекательно, то остальные районы надо "принарядить". В городе - большая проблема с уличными урнами для мусора: их просто нет.

Также свой отпечаток накладывает географическое расположение Катманду. Дело в том, что город находится в долине, и вся вековая пыль и песок, что там есть, не выдувается ветрами, а постоянно циркулирует, оседая на все, что можно. Поэтому здесь еще до пандемии медицинские маски были в активном использовании.

Фото: Если туристический и деловой центр выглядят чисто и привлекательно, то остальные районы надо "принарядить" (Роман Кошмал)

"Рядом с индуистским храмом Пашупатинатх можно увидеть процесс кремации"

В Катманду много древних индуистских и буддистских храмов. Прямо во время прогулки можно увидеть различные религиозные обряды и церемонии. А рядом с индуистским храмом Пашупатинатх даже есть возможность наблюдать процесс кремации. Это действительно впечатляет, и ты завороженно наблюдаешь за всем, что происходит вокруг.

Фото: Прямо во время прогулки можно увидеть различные религиозные обряды и церемонии (Роман Кошмал)

Главный туристический центр столицы - район Тамель. Здесь сосредоточено наибольшее количество отелей, ресторанов и баров.

На огромном рынке можно купить местную колоритную одежду, различные религиозные вещи, технику и еду. Поэтому советую выбирать свой отель здесь.

Также мне нравится район Лазимпат. Это деловой центр, здесь расположены новые дома, есть хорошие супермаркеты и шопинг-моллы. До Тамеля - 10-15 минут пешком.

Фото: На огромном рынке можно купить местную колоритную одежду, различные религиозные вещи, технику и еду (Роман Кошмал)

Вообще пешком можно обойти весь город. Собственно так я и исследовал этот мегаполис. Но. В Катманду невозможно влюбиться с первого взгляда: этот город раскрывается со временем.

Чтобы понять, чем и как живет столица одной из самых загадочных стран мира, надо остановиться здесь на некоторое время. Потому что привыкнуть к общественному транспорту и понять, как он работает, за день-два просто невозможно. Также нужно время, чтобы исследовать храмы, познакомиться с местными жителями, попробовать экстремальные развлечения и локальную кухню.

А детальнее о том, что посмотреть в Катманду, я расскажу в следующей публикации.

Напомним, ранее мы писали, что Непал открыт для туристов из Украины: все особенности путешествия в Гималаи.