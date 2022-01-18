Привитые турецкой вакциной сталкиваются с трудностями при въезде в ЕС: что известно

Граждане Турции, привитые вакциной турецкого производства Turkovac, не смогут въехать в Германию с целью туризма, поскольку в стране недавно обновили правила въезда и не признают данную вакцину.

В соответствии с правилами, установленными властями Германии, только лица, прошедшие вакцинацию одной из вакцин, одобренных для использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), считаются полностью иммунизированными, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Это означает, что все турецкие граждане, вакцинированные Turkovac, считаются непривитыми по прибытии в Германию и, таким образом, столкнутся со строгими правилами.

Тем временем лица, привитые одной из четырех вакцин, одобренных EMA, по-прежнему могут путешествовать в Германию без соблюдения строгих правил въезда или запрета на въезд.

Фото: Граждане Турции, привитые вакциной турецкого производства Turkovac, не смогут въехать в Германию с целью туризма (unsplash.com/ kadir-celep)

Тем, кто вакцинирован Turkovac, будет разрешен въезд в Германию только в том случае, если они путешествуют с "абсолютно необходимыми" целями, такими как выступление в суде в качестве свидетеля или лечение. При условии, что они соблюдают десятидневный карантинный период при въезде.

Напротив, тем, кто хочет въехать в Германию с целью путешествия, въезд не будет разрешен.

Помимо объявления о том, что страна не разрешает въезд лицам, вакцинированным Turkovac, власти Германии потребовали, чтобы лица, принявшие одну или обе дозы турковаца, не обращались за немецкой визой.

Несмотря на эту просьбу, каждый может подать заявление на получение визы. Тем не менее ее выдача зависит от типа вакцины, которую получил заявитель. Тем, кто не был вакцинирован или считается непривитым, будет разрешен въезд в Германию только после завершения процесса иммунизации против COVID-19.

"Путешественники, которые ранее останавливались в зоне повышенного риска, должны иметь при себе подтверждение теста, вакцинации или подтверждение выздоровления и, если они используют перевозчика, представить доказательство перевозчику для целей перевозки", — говорится в заявлении Института Коха.

Где используют вакцину Turkovac

Вакцина Turkovac турецкого производства была одобрена для использования властями Турции в начале прошлого месяца и начала применяться в крупных больницах в последнюю неделю 2021 года. Вакцина была разработана Турецким институтом здравоохранения и Университетом Кайсери Эрджиес.

Однако, поскольку данные об эффективности вакцины еще не обнародованы, вакцина пока не одобрена EMA или ВОЗ.

Турция была классифицирована властями Германии как "зона повышенного риска" с 17 августа 2021 года. В соответствии с правилами, применимыми к тем, кто путешествует из стран этого списка, граждане Турции должны заполнить цифровую въездную форму и иметь при себе подтверждение при въезде в страну.

Кроме того, каждый должен предъявить действующий сертификат, подтверждающий, что владелец привит, был ранее инфицирован или предъявить отрицательный результат.

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